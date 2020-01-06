內湖建商家族內鬨　姪批姑「無良無德、殘渣」檢：個人認知

▲姪子上臉書用激烈言詞批評姑姑，檢察官認為只是基於個人認知po文，沒有侮辱犯意。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北內湖知名建商集團，傳出邱姓家族成員疑因經營權問題內鬨糾紛，第3代的姪子因在臉書po文，評論二姑「無良無德」、「殘渣」，還質疑二姑讓公司主廚駕駛公司配車瑪莎拉蒂，影射2人男女情誼，被二姑控告涉嫌妨害名譽，但台北地檢署認為，姪子本於個人認知發文，即使用詞可能過激，也無侮辱犯意，因此處分不起訴姪子。

由邱姓家族經營的建商集團，從1984年開始從事建築事件，近年版圖逐漸擴張到開發、營造甚至餐飲等領域，根據1份公開的訴訟資料，集團光在2012年的股東盈餘共計2千萬元。

不過邱家長女、次女在2018年間，因不滿原本和弟弟分別持有的集團公司股份都遭霸佔，因此對包括父親在內的家族成員，提出多起民刑事訴訟，其中姑姑們爭取集團旗下大無限公司的董事案，一審被判敗訴，現在上訴高院審理中。

捲入家族紛爭的姪子則在2019年3月間，到二姑的臉書留言，指責二姑「尸位素餐」，「醜陋的殘渣」，「無良無德的取財方式，令人不恥」，姪子還質疑「您親愛的陳主廚，開公司車Maserati瑪莎拉蒂出去出車禍、然後雙手一攤，也是我一間扛下」。

▲北檢檢察官認為姪子批評內容過於激烈，但仍算是在評論事實。（圖／資料照）

二姑氣不過遭羞辱，尤其是被指「喜歡陳主廚」，憤而控告姪子涉嫌公然侮辱，姪子出庭辯稱，因為二姑發文批評他父親，所以po文回應，並直指姑姑們在集團內負責的項目，包括餐廳都有虧損，打官司是為了分家產，而且是女兒告父親，所以寫「殘渣」，「無良無德」。

陳主廚證稱，當時是接到指示去載酒醉客人回家時被撞，二姑也稱，因為當天已經太晚，司機下班，不可能要一般公司員工開「那麼好的車」，發生車禍後，讓姪子去跑保險流程，「我沒有必要跟他解釋」。

檢察官調查，陳主廚不是職業駕駛，卻獲得信賴，駕駛價值不菲的瑪莎拉蒂，應該是之前就曾開過這輛車，加上陳姓主廚時常陪著二姑參加家族活動，姪子根據所見所聞提出質疑，並無杜撰誹謗。

此外，檢察官認為，企業經營初期可能要建立品牌等原因而有虧損，但仍應向股東說明成本效益，杜絕流言，否則在雙方多件訴訟糾紛下，姪子基於個人認知發文，也許內容過於激烈，但也算是事實評論的範圍，沒有構成公然侮辱罪。

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