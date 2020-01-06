　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花171萬買玉石送鑑發現是「染色石英」　藝品老闆慘賠！提告還遭打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼玉,玉石。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許姓男子日前花171萬餘元向陳姓攤販購買一批天然玉石，不料送鑑定後發現，其實價值僅16萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

經營藝品買賣的許姓男子在花市被推銷，向陳姓攤販購買了一批天然玉石，總計花費171萬餘元，不料送鑑定後發現，該批玉石其實價值僅16萬，氣得他憤怒向陳男提告。高雄高分院審酌，因實在難以認定陳男有詐欺矇騙行為，審結判許男敗訴。全案仍可上訴。

據判決，許男在高雄鳳山區一花市被販售文物、古玩的陳男推銷，陳男稱手上有一批經過紅外線檢驗、剛從大陸廣東玉石廠帶回的玉石，詢問許男有沒有興趣購買，許男信以為真，在2011年到2016年3月間，多次向陳男購買天然玉石、手鐲等藝品，前後總計花費171萬元。

2016年12月26日許男將其中聲稱價值1萬5千元的手鐲送交寶石鑑定，未料結果出爐後發現，該手鐲不是玉石，只是染色的石英，他驚覺受騙，憤怒告上法院向陳男求償171萬。

接著，許男再將其他玉石委託中華民國珠寶玉石鑑定所進行鑑定及鑑價，推得整批玉石價值其實僅16萬4500元。許男認為，陳男以每只逾數千元或萬元的價格出售給他，中間賺取不合理的利潤，已侵害他的財產權，若不賠償總額，至少也要賠他差價155萬元。

陳男法庭上回辯，許男本身就在經營藝品買賣，如果覺得買到的玉石有瑕疵，怎麼會延遲到現在才來追討，因此拒絕賠償。法官審酌，許男從事藝品買賣，積極收購玉石轉售他人賺取差價，對玉石應該不是毫無相關知識，又他無法明確舉證陳男矇騙，二審審結維持一審原判，許男敗訴。全案仍可上訴。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

南方澳漁船偷排廢油惡臭沖天！網友怒譙：靠海吃飯還不珍惜

轉發「蔡政府掏空農漁會7千億」謠言影片遭法辦！法官判免罰

ET快訊
士林夜市買100元骰子牛　一打開盒子傻眼了
2000元刮刮樂首位百萬得主！桃園男急喊：千萬不能讓老婆知道
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／五股運動中心拖欠3萬6工程款　工人爬掛鷹架揚言輕生

法醫相驗遺體身分證字號「登錯1碼」　害退休公務員帳戶遭凍結

看電影配爆米花…女大生昏睡過去！醒來躺在摩鐵秒淚崩　胸罩內驗出他DNA

苗栗孕婦駕車「放空」撞倒電桿　拉扯釀瓦斯外洩！警消中油戒備　　　

台20線梅山段整修中　重機車友繞路上山賞美景...危險母湯啦！

頭部變成白骨...瀕危動物赤蠵龜陳屍岸邊　「身長90cmX60cm」死因待釐清

馬俊麟外遇王瞳…不公開審理「關門大戰100分鐘」　律師曝正宮梁敏婷心情　

明道哥哥3屍案相驗　家屬殯儀館淚崩！法醫確認「妻兒遭勒殺」

首宗詐領秋冬旅遊補助！4439名遊客「擠爆」台北旅店　CEO羈押禁見

花171萬買玉石送鑑發現是「染色石英」　藝品老闆慘賠！提告還遭打臉

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

快訊／五股運動中心拖欠3萬6工程款　工人爬掛鷹架揚言輕生

法醫相驗遺體身分證字號「登錯1碼」　害退休公務員帳戶遭凍結

看電影配爆米花…女大生昏睡過去！醒來躺在摩鐵秒淚崩　胸罩內驗出他DNA

苗栗孕婦駕車「放空」撞倒電桿　拉扯釀瓦斯外洩！警消中油戒備　　　

台20線梅山段整修中　重機車友繞路上山賞美景...危險母湯啦！

頭部變成白骨...瀕危動物赤蠵龜陳屍岸邊　「身長90cmX60cm」死因待釐清

馬俊麟外遇王瞳…不公開審理「關門大戰100分鐘」　律師曝正宮梁敏婷心情　

明道哥哥3屍案相驗　家屬殯儀館淚崩！法醫確認「妻兒遭勒殺」

首宗詐領秋冬旅遊補助！4439名遊客「擠爆」台北旅店　CEO羈押禁見

花171萬買玉石送鑑發現是「染色石英」　藝品老闆慘賠！提告還遭打臉

委內瑞拉2議員各自宣稱「當選議長」　瓜伊多控政府阻撓連任

武漢肺炎疫情「訊息還不明朗」疾管署去函陸方：規劃派員赴當地訪查

蘋果CEO庫克去年報酬縮水8%　但仍高達37.9億元

爆米花／黃健隆強中繼無失分　合庫戰得辛苦靠凝聚力贏球

台港澳十大法治事件　反滲透法、惠台26條均上榜

快訊／五股運動中心拖欠3萬6工程款　工人爬掛鷹架揚言輕生

【2020 CES】三星發表Cube美型小冰箱　租屋、當酒櫃都方便

北花客運首航班次全滿上路！通車初期「最便宜170元」　創史上最低價

許淑華手寫字條致意黑鷹罹難軍官　「我們永遠愛你，永遠感謝你！」

金球獎／女星裝嫩瘋「公主袖」造型　《從前，有個好萊塢》10歲童星轉身網暴動，完勝！

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

即／世新大學工人遭夾！卡1、2樓間身體扭曲慘死

明道哥「最後身影曝光」！3貼騎車上山

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

堂變態殺人魔！前員工殘殺老闆娘母子

明道胞兄妻兒無防禦性傷勢　恐遭下藥迷昏後殺害

哥一家3口陳屍山林！明道曾嘆：債像無底洞

沈一鳴努力練粗脖子　老長官哭了

含冤下葬寸草不生　阿公突起乩預言破案日

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

更多熱門

相關新聞

買人頭詐秋冬旅遊補助　旅店CEO遭羈押

買人頭詐秋冬旅遊補助　旅店CEO遭羈押

行政院去年推出秋冬國民旅遊補助1000元和200元的夜市券，希望刺激國內觀光，卻有旅館業者藉機收購民眾身分資料，造假入住紀錄詐領補助，士林地檢署2日指揮中山分局搜索「191旅店」等6處，發現191累計已經請領補助達532萬餘元，其中有多少是人頭詐領還待清查，檢察官已向法院聲請將杜姓負責人羈押禁見獲准。

超商店員網購手機再退貨　店家提告

超商店員網購手機再退貨　店家提告

代墊上千元後「找嘸人」　他打開包裹傻眼了！

代墊上千元後「找嘸人」　他打開包裹傻眼了！

預測台彩號碼沒中退費！他竟信了

預測台彩號碼沒中退費！他竟信了

跨國吸金33億　夏于喬爸幕後陰謀曝光

跨國吸金33億　夏于喬爸幕後陰謀曝光

關鍵字：

玉石詐欺損害賠償鑑定

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面