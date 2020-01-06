花171萬買玉石送鑑發現是「染色石英」　藝品老闆慘賠！提告還遭打臉

▲許姓男子日前花171萬餘元向陳姓攤販購買一批天然玉石，不料送鑑定後發現，其實價值僅16萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

經營藝品買賣的許姓男子在花市被推銷，向陳姓攤販購買了一批天然玉石，總計花費171萬餘元，不料送鑑定後發現，該批玉石其實價值僅16萬，氣得他憤怒向陳男提告。高雄高分院審酌，因實在難以認定陳男有詐欺矇騙行為，審結判許男敗訴。全案仍可上訴。

據判決，許男在高雄鳳山區一花市被販售文物、古玩的陳男推銷，陳男稱手上有一批經過紅外線檢驗、剛從大陸廣東玉石廠帶回的玉石，詢問許男有沒有興趣購買，許男信以為真，在2011年到2016年3月間，多次向陳男購買天然玉石、手鐲等藝品，前後總計花費171萬元。

2016年12月26日許男將其中聲稱價值1萬5千元的手鐲送交寶石鑑定，未料結果出爐後發現，該手鐲不是玉石，只是染色的石英，他驚覺受騙，憤怒告上法院向陳男求償171萬。

接著，許男再將其他玉石委託中華民國珠寶玉石鑑定所進行鑑定及鑑價，推得整批玉石價值其實僅16萬4500元。許男認為，陳男以每只逾數千元或萬元的價格出售給他，中間賺取不合理的利潤，已侵害他的財產權，若不賠償總額，至少也要賠他差價155萬元。

陳男法庭上回辯，許男本身就在經營藝品買賣，如果覺得買到的玉石有瑕疵，怎麼會延遲到現在才來追討，因此拒絕賠償。法官審酌，許男從事藝品買賣，積極收購玉石轉售他人賺取差價，對玉石應該不是毫無相關知識，又他無法明確舉證陳男矇騙，二審審結維持一審原判，許男敗訴。全案仍可上訴。

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