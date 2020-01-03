打著女兒夏于喬名號跨國吸金33億　夏爸在台只騙1400萬元...幕後陰謀曝光

▲夏爸夏世紘涉嫌幫跨國基金集團在台創設招募講師，自己卻只獲利1400萬元。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦跨國吸金集團富南斯在台1年吸金33億元，發現藝人夏于喬的父親夏世紘不但是集團在台創始成員，還負責提供醫美診所當場地，幫忙招募訓練講師，不過扮演1級大領導角色的夏爸，早轉戰大陸，在對岸招募30、40名會員，在台吸金僅1400萬元，北檢3日依違反《銀行法》等罪起訴夏爸等16名第1線幹部外，通緝新加坡籍主嫌白偉宏等2人。

檢調查出，富南斯集團在2017年間，從新加坡派出白偉宏來台設點，白一開始就找上夏爸協助，向政府申請設立公司登記成功前，由夏爸提供鑫宏公司場地，舉辦小型說明會，招攬首批會員，雖然夏爸本身沒有出面宣傳，但是根據受害會員證述，夏爸的下線都會在醫美診所內，對外宣稱，夏爸就是夏于喬的父親。

▲富南斯下線講師會對外宣稱，分支領導就是藝人夏于喬的父親下世紘。（圖為資料照／記者張一中攝）

而富南斯成功在台成立公司，並設址台北101大樓正式開幕後，對外以研發出AI人工智慧系統，可幫忙代操美股精準獲利，每月投資加分紅保證最少16%，迅速在台招募了2000多名會員，夏爸一開始找來的集團講師都「實力堅強」，張姓、方姓講師旗下成員各吸金超過3億多元。

相較於共犯的高所得，始終隱身集團幕後的夏爸業績，竟然只有約1400萬元，檢調追查發現，原來夏爸早已把目標轉向大陸，已經默默在對岸招募了30、40名會員，檢察官調查後，將在押的夏爸和張姓、方姓講師，以及涉嫌吸金2000多萬元的周姓女助理等16名一級大領導，另對逃亡的白偉宏和台籍共犯梁祐鈞2人發布通緝。

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