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雲端最前線／韓稱黑鷹失事"中邪"？超級星期天掀口水戰

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新聞節目中心／綜合報導

2020大選前最後一個超級星期天，又被口水戰淹沒了嗎？國民黨總統候選人韓國瑜5日在桃園造勢時，意指黑鷹事故是「台灣中邪了、國運不昌隆」，挨批消費殉職將士，同日下午還脫口過去會唸放牛班，是因為「愛看白肌小腿」，發言接連惹議，韓國瑜頻頻自爆對選情真有加分？《雲端最前線》6日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨立委候選人蔡宜芳、親民黨不分區立委候選人劉宥彤、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜新北輔選行程,板橋造勢大會,為國民黨籍立委候選人站台。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜板橋造勢大會，為國民黨籍立委候選人站台。

但失言不只有國民黨，民進黨前蔡英文競選辦公室發言人、也是現任立委的林靜儀，日前接受德國之聲專訪，一席「主張統一恐構成叛國」說法，同樣引發軒然大波，外界批評民進黨侵犯言論自由，雖然林靜儀事後辭去發言人職務，但作家苦苓痛批，應該連立委都辭掉。

決戰最後衝刺，國民黨高層評估，總統候選人韓國瑜最後能以10萬到50萬票的差距勝出，立委席次朝58席過半目標全力衝刺。民進黨人士透露，最後一周將以全區作戰為戰略，蔡英文總統會從家鄉屏東一路往北掃上來，同樣力拼國會過半，面對藍綠，親民黨也傳出有秘密武器，防止一黨獨大？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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