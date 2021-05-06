蔡英文為黑道道歉下令改革　孫大千：不切實際、癡人說夢

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨陷染黑風波！兼任黨主席的總統蔡英文為此向支持者道歉，也要求黨內嚴格落實「排黑條款」。對此，前立委孫大千批評，想要用一句簡單的道歉和改革，就想要洗清民進黨成為黑道企業的形象，不但不切實際，更是癡人說夢。

國民黨日前公布一場內政部長徐國勇與國策顧問黃承國、民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光同桌餐敘的影片，因黃承國與北市議員張茂楠的對話內容，徐國勇遭影射介入選舉配票，並質疑徐國勇表示「與趙介佑不熟」的說法不實。

孫大千5日在臉書表示，一支外流的民進黨內聚會影片中所反映出來的，不僅僅是內政部長徐國勇和趙氏家族的互動，更重要的是民進黨內人頭黨員的氾濫，「人頭黨員才是民進黨染黑幫派化最主要的原因」。

孫大千指出，民進黨內各派系長期以來為了爭奪黨內要職和各縣市黨部主委，無不絞盡腦汁透過各種管道豢養人頭黨員，於是幫派份子成為了人頭黨員大戶，而民進黨也兼容並蓄的成為了黑道人士的大熔爐。

孫大千認為，如果想讓台灣人民相信民進黨是真心要推動改革，請蔡英文先澄清一下這幾個問題：

一、民進黨台北市黨部染黑，黃承國長期縱容，難辭其咎，蔡英文要怎麼處理黃承國呢？

二、蔡英文敢不敢針對民進黨全國黨員進行全面普查，凡是人頭黨員，或是具備黑道背景者，一律除籍呢？

三、民進黨全國各縣市黨部是否也是如同台北市黨部一樣，因為人頭黨員決定選舉結果，而造成了黑道當家的局面呢？

四、這一支影片當中，最重要的一句話，就是黃承國說：「你繳900多個欸，你繳幾個不知道我就完蛋了我。」請問一下蔡英文，這900多個是什麼？如果隨便一個民意代表就代繳了900多個人頭黨員，那麼民進黨全國有多少是人頭黨員呢？

蔡英文5日於中常會後發表談話，對於近期黑道入黨的紛擾表達歉意，同時要求黨秘書長林錫耀，嚴格落實民進黨「排黑條款」。蔡英文表示，政府一定會持續來強化掃黑、反毒的能量；同時，對於執法人員的訓練管理，以及執法環境，都需要一一檢討，務使執法人員能夠秉持專業執法，不會受到不當的外部干擾。

針對餐會影片遭質疑談論人頭黨員配票一事，徐國勇5日徐國勇受訪強調，不認識趙介佑，硬要拿這種東西做不正當連結、抹黑，他嚴厲譴責，政治是這樣搞嗎？

