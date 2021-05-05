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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

借錢也要籌千萬救國民黨！　張亞中：已募得98萬「我要更加油」

▲張亞中。（資料照／記者黃克翔攝）

▲張亞中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中常會5日通過黨主席選舉作業細則與期程表，參選者須繳20萬領表登記費、300萬選舉作業費（多退少補），以及1000萬選舉保證金。對此，表態參選的台灣孫文學校總校長張亞中晚間表示，他準備向他人借1000萬元保證金，不需要大家煩心。

國民黨中常會下午祭出1320萬參選黨主席門檻後，張亞中傍晚先在臉書發文批評，以後任何黨員不論多有才能，多想為黨奉獻，都沒用，只要籌不到1320萬的報名費，就別想選國民黨的主席；「本黨曾幾何時，墮落到只認錢、不認人的如此荒謬地步。總理孫中山、總裁蔣中正、革命的先烈、忠貞的黨員，會為現在本黨高層的作為，感到羞愧與恥辱」。

到了晚間，張亞中再發文寫道，承蒙大家支持，感謝到5日止，已募得98萬8781元，而因為黨部又增加了100萬作業費，因此，他要更加油了；至於1000萬元保證金，張亞中表示，「我準備向他人借，不需要大家煩心」。

張亞中強調，我們常說「錢能解決的問題，都不是大問題」，但今日國民黨的問題，絕非是錢的問題，而是缺乏理念、沒有方向，得不到人民的尊敬，無法讓人感動。「我們絕不退縮，我們一起努力。為了救黨、救國、救兩岸、我義無反顧，也期待大家一起同行。眾志成城，不畏艱辛，大家一起加油！」

▼張亞中5日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／張亞中【孫文學校】）

▼張亞中5日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／張亞中【孫文學校】）

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