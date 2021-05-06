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國民黨主席724改選　韓國瑜幕僚笑：民進黨在等我們出來

▲▼朱立倫、韓國瑜、連勝文、江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

▲朱立倫、韓國瑜、連勝文、江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨5日通過黨主席選舉作業細則，確定7月24日改選黨主席。對於前高雄市長韓國瑜的動向，一名幕僚近距離觀察，目前來勸進的大部分都是深藍人士，韓國瑜若當上黨主席，必定會被綠營當成政治提款機，他甚至笑說，現在綠營負面爭議不斷，不僅得罪環團，又染黑染毒，「民進黨在等我們出來救火」。

目前角逐黨主席的人選當中，除現任黨主席江啟臣已確定爭取連任之外，台大政治系教授張亞中也表態參加，智庫副董事長連勝文在基層勤走，前主席朱立倫則正評估參選時機。

親江人士透露，江啟臣考量選務中立，已表態投入選戰後，會依照過往慣例請假，預計領表結束後隔日，也就是大約在6月5日請假，屆時黨務將交秘書長李乾龍代理。

究竟韓國瑜的動向為何，一名近身幕僚表示，自去年6月罷免案過後，韓國瑜回到雲林老家沉寂超過半年，這段期間鮮少出席公開活動，今年初推動公益活動後，事實上也有明確感受到政壇人士對他的期待，盼韓流再現。

不過，該幕僚透露，經歷過2020年總統大選後，韓國瑜的家人擔心不只是韓再度受傷，而是整個家族都會受到牽連，在妻子李佳芬堅決反對之下，韓對於參選一事仍有所保留，且家人也認為韓透過做公益的方式，也不失為一種參與政治的方式。

該幕僚也觀察，目前來勸進的大部分都是深藍人士，尤其在中廣董事長趙少康出局後，勸進力道加強，但韓國瑜若當上黨主席，必定會被綠營當成箭靶、政治提款機，他甚至笑說，現在綠營負面爭議不斷，不僅得罪環團，又染黑染毒，「民進黨在等我們出來救火」。

若依照國民黨通過的黨主席選舉作業細則，韓國瑜考慮參選的時間僅剩1個月。

根據規劃，國民黨將於6月3、4日開放領表，7、8日正式登記，7月24日投票。領表時要繳20萬領表費，登記時則要繳交選舉作業費300萬（過去為200萬元）以及1000萬元保證金，加起來一共1320萬。

對於參選人須繳交保證金將提高至1000萬元，相較民進黨主席選舉只要550萬元，身兼中常委的國民黨立委李德維受訪時表示，「這是有錢的執政黨與窮困在野黨的差異」，民進黨執政後，國民黨一直被追殺，黨的經費吃緊，這是沒有辦法中的辦法。

至於原本黨內盛傳，今年的黨主席選舉作則細則，可能出現「專職黨主席」或「主席不得競選2024年總統」的條款，但此舉恐徒生紛擾，因此草案中並未增訂相關內容。

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