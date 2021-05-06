游盈隆：蔡英文應請辭黨主席　當了9年對黑道入黨視而不見

▲蔡英文在民進黨中常會後發表談話，並向支持者道歉。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對民進黨染黑風波，兼任民進黨主席的總統蔡英文5日向支持者道歉，並要求嚴格落實排黑條款。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡英文當黨主席長達9年，對黑道入黨視而不見，道歉就連鞠躬都省略，政治責任輕於鴻毛，應請辭黨主席。

蔡英文在民進黨中常會後發表談話。她表示，身為總統，治安問題一直是蔡政府施政重點，最近一些個案讓當局警惕，須檢視現有體制與執法環境，政府會持續強化掃黑、反毒能量；另一方面，作為黨主席，民進黨未落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員入黨，造成社會紛擾，也辜負支持者期待，「我感到十分抱歉」。

對於蔡英文的說法，游盈隆5日在臉書表示，蔡英文引用2013年「排黑條款」，正是行政院長蘇貞昌當黨主席時所制訂，和她無關，回顧2008年5月21日到現在，大約13個年頭，扣除蘇貞昌曾任一屆兩年，前主席卓榮泰1年4個月，及有三人先後短暫代理黨主席，蔡英文擔任黨主席期間長達9年多，黑道入黨問題，就是她擔任黨主席時候發生的事，卻視而不見，養癰為患，不當一回事，「冰凍三尺，非一日之寒」。

▲游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）



游盈隆指出，事態發展至今，重創民進黨形象，眼看社會輿情沸騰，就只有輕輕一句抱歉，船過水無痕，沒任何人被課責，沒任何人需負責，就想敷衍過去，連鞠躬道歉都省略，曾幾何時，責任倫理竟如此空洞，政治責任輕於鴻毛，有良知、有血性的民進黨員不知作何感想？

游盈隆認為，蔡英文若真的為黑道入黨風波，覺得對不起全體黨員和無數支持者，若品格高超，應主動請辭黨主席，以示負責，才不辜負新獲得的「馬侃公共服務領袖獎」。