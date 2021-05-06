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國民黨揭黃承國天道盟背景　黃子哲問蔡英文：黑道是專業人士？

▲▼國民黨翻出法院文書，揭黃承國有黑道背景。（圖／國民黨臉書）

▲國民黨翻出法院文書，揭黃承國有黑道背景。（圖／國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨近來陷入與黑道勾結疑雲，國民黨5日揭露，從法院文書中就可找到總統府國策顧問黃承國有黑道背景的相關陳述，總統蔡英文無視其高度爭議的身分與社會觀感不佳的背景，仍聘任黃承國擔任國策顧問，讓有黑道背景的人能直接進入總統府，「黑道憑什麼當國策顧問？」

國民黨指出，根據「臺灣高等法院 97 年聲再字第 346 號刑事裁定書」中提到，「…但因被害人葉永堂邀同具『#黑道背景之黃承國』介入，…」。另，「臺灣臺北地方法院 90 年訴字第 745 號刑事判決」也提到，「…但告訴人表示所有事情均由『#天道盟的黃承國』處理，…」。足證黃承國過去與黑道之關係密切，並非無據。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，黃承國2016年被聘為總統府國策顧問，但根據遴聘辦法，國策顧問必須曾任政府機關重要職務或主要政黨負責人、社會各領域傑出或專業人士、對國家有特殊貢獻，「請問蔡英文，黃承國符合哪一款？是黑道的專業人士嗎？人頭黨員的專業人士嗎？」

黃子哲抨擊，黑色對民進黨及蔡政府，已是「入系、入黨、入府、入骨」，民進黨與黑金已脫不了關係，趙介佑2016年就吸毒、偷開救護車，當時市黨部主委就是黃承國，不論趙介佑後來發生開槍、詐欺，當時依黃與其父趙映光的關係，黃會不知情而未開除黨籍？

國民黨呼籲，民進黨身為台灣的執政黨，若再放任黑道，勢必危害台灣治安與人民安全，「一黨之不治，何以天下國家為」，請蔡英文不要神隱，請立刻將黃承國撤職，勇敢地向黑道宣戰。

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