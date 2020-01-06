驚悚景象曝光！蘇州仿古長廊「連聲巨響」瞬間崩塌…商家住戶嚇壞逃命

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省蘇州市是大陸知名的旅遊勝地，不過知名景點「十全街」卻在4日卻傳出路面塌陷意外。影像顯示，整條仿古長廊在連聲巨響後開始向下崩塌，地磚瞬間裂開、涼亭也整個下沉。附近住戶和店家嚇得趕緊逃離現場。當地相關單位初步判定，應該是附近河道清淤施工所導致。

▼十全街在一瞬間崩塌，導致路面嚴重歪曲。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，事發在十全街「蘇州飯店」北側的公車站附近。從網路流傳的畫面可見，整條路面已經變得歪七扭八，一旁也全是黑色瓦礫，涼亭更是失去支撐而下沉，人行道的地磚則出現不少大型裂縫。目擊者表示，塌陷的當下有聽到好幾次「轟轟」聲響，情況比想像中還嚴重。

由於該路段附近商店的門口也受到崩塌波及，因此不少業者和住戶都趕緊搬離十全街，蘇州交通運輸局5日發出通報指出，坍塌的是一座仿古式市民休息長廊，初步判斷道路北側的河道清淤施工導致塌陷意外。公車公司事後已立即啟動應急響應機制，派出設施部員工與維護單位到現場處理，並撤除塌陷區的公車站牌。

▼十全街旁的涼亭也跟著下沉。（圖／翻攝自微博，下同）

資料顯示，十全街位於蘇州古城東南部滄浪區，全長2公里左右，據說已有千年以上的歷史，因舊有10口古井，因此宋代時期最初命名為「十泉街」；後來清朝乾隆皇帝南巡至蘇州時，地方官員為討好他，便以他自詡的稱號「十全老人」將十泉街改名為「十全街」，最終成為當地著名觀光景點。

據悉，十全街直到現在都還保留江南水鄉的傳統格局，街上包含南林飯店、南園賓館和古典林園網師園等；此外，當地也有許多名人居住過，比如國畫大師張大千、張善子等，也間接出現不少仿古建築。

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