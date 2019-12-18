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被騙就被騙了唄！女研究生被騙1340萬不願報案...老闆氣炸拍桌：腦子進水？

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▲▼女子被詐騙打死不承認，還稱「被騙就被騙了唄」。（圖／翻攝荔枝視頻截圖）

▲女子被詐騙打死不承認，還稱「被騙就被騙了唄」。（圖／翻攝荔枝視頻截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸蘇州一名女子近日遇到詐騙集團，總共向對方轉了78筆帳，金額更高達人民幣311萬元（約新台幣1340萬元）。不過，面對警方不斷上門及電話追問的關切下，女子竟堅稱自己沒有被騙，也不願意報案，還直言「我是做投資的，怎麼可能被騙」。

綜合陸媒報導，蘇州市公安局反詐中心近日監測到，一名女子短時間內，多次將大筆金額匯入很多可疑的帳戶裡，警方趕緊打電話關切並提醒對方是詐騙，不料對方卻說「那肯定沒被騙，我自己在做一些投資，然後我也沒有接到任何詐騙電話。」

▲▼女子被詐騙打死不承認，還稱「被騙就被騙了唄」。（圖／翻攝荔枝視頻截圖）

事後，女子還是持續匯大量金額到可疑帳戶，於是警方再次電話關切，她這次又稱「我做投資的怎麼可能被騙，並且我被騙了肯定第一時間要報警的呀。還有我挺納悶的，你一直打電話問我這個事情，我跟你講我百分之百沒有被騙。」此時，熱心的警察終究不放棄，直接到她工作的地方，沒想到對方還是編了一堆謊言，直到最後被拆穿後才不甘願的承認被騙。

對於女子承認被詐騙一事，警方說「妳既然被騙了，那我們公安機關就有義務去立案」，沒想到對方堅持不願報警，還荒唐表示「但是我公民，我也有義務不去立這個案，因為我被騙就被騙了唄」。聽到這時，公司老闆氣炸拍桌表示，「妳腦子還進水了，你這研究生研究的什麼東西！等妳老公來。」

▲▼女子被詐騙打死不承認，還稱「被騙就被騙了唄」。（圖／翻攝荔枝視頻截圖）

不過，女子的丈夫對此事完全不知情，趕來後為了安撫她，也並未多加責怪，只表示事情也不是特別糟糕，至少人的生命（健康）什麼的沒有造成損失，以後就努力賺錢，先把房子抵押了貸款給同事還錢。目前，案件仍在進一步調查中。

對此，網友紛紛留言指出「被騙了那麼多，她也覺得不好意思吧」、「這智商還這麼有錢你受得了嗎」、「這研究生咋讀的呢」、「人傻錢多嗎」、「不差錢啊」、「這都不肯報警，說不定錢的來源有問題」。

▲▼女子被詐騙打死不承認，還稱「被騙就被騙了唄」。（圖／翻攝荔枝視頻截圖）

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關鍵字：

蘇州詐騙投資

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