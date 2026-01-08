　
大陸 大陸焦點 特派現場

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

▲▼中國記協舉行新聞茶座，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平進行演講。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中美貿易戰開打後，雙方各自祭出多項出口管制措施。大陸官方部門學者表示，在出口管制方面，「美國教會了中國很多東西」，未來美國若減少或取消相關管控措施，中國也可以進行相應考慮；至於委內瑞拉形勢，北京方面會採取相關行動以捍衛經濟利益。

中國記協今（8）日舉行「堅持內需導向，建設強大國內市場」新聞茶座，由大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平進行演講，並與中外媒體進行交流。

於問答環節，有外媒詢問，現階段中國對於出口控制有無相關措施或法律手段的安排？張建平直言，「其實出口管制這件事，美國教會了中國很多東西」，因為過去3年美國不斷加強高科技產品的出口限制，並對中國高科技產品進行打壓。

張建平認為，在此過程當中，中國學到很多。他舉例，正是因為美國當初強行收購TikTok在美資產，促使中國商務部和科技部制定出口管制清單，讓TikTok出售業務需經北京方面批准。

張建平表示，美國每一次對中國實施更高的關稅控制，並把更多中國企業納入黑名單，中國相應地也加強管控，他稱，「中國真的是被美國逼的，沒有什麼辦法」。他說，未來美方若能減少或取消不合理的管控措施，中國也可以進行相應的考慮和安排。

▲▼川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

▲委內瑞拉總統馬杜洛遭逮。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

當被問及委內瑞拉形勢是否影響中國對委國和拉美地區的合作時，張建平回應，過去20年中國和委內瑞拉有很多經貿聯繫，包括大量的中國投資與貸款，中國也從委國進口很多石油。

張建平強調，中國高度重視這種經貿聯繫，因此會「想盡各種辦法」去維護中國在委內瑞拉的經濟利益。他補充，在目前形勢之下還有很多不確定因素，但他相信中國對於捍衛自身利益和權利，會採取「相關的行動」。

至於中國和拉美國家的貿易前景，張建平表示，2025年中國和拉美國家的貿易額成長超過30％，大量中國企業赴拉美投資，加上與多國簽署並實施雙多邊的自由貿易協定，中拉經貿聯繫會越來越緊密，中國也希望未來和拉美國家通過機制性的合作，全方位拓展經貿關係。

陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

