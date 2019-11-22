基隆豪雨不停！月眉土資場驚傳「道路崩塌」　管制站遭水沖移位

▲基隆月眉土資場施工道路崩塌。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

受颱風「鳳凰」外圍環流影響，22日東北部、基隆北海岸地區雨勢明顯，中央氣象局已針對部分地區發布豪雨特報，而基隆七堵區在過去24小時累積降雨量現已達120毫米。稍早基隆月眉土資場傳出災情，當地施工道路因大雨不停而坍塌，現場一片狼藉，土石、樹木滑落滿地，管制站也被沖走移位。而暖暖區源遠路世界貨櫃前上午8點50分也驚傳土石崩落，所幸已過上班尖峰時間，並無人員傷損。

▲基隆月眉路土資場滑落空拍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆月眉土資場施工道路在大雨短時間內侵蝕下出現路面崩塌情形，現場道路積水嚴重已成小河，樹木殘骸也遺落滿地，大量廢棄土流出後，管制站也慘遭沖走。當地居民表示，暫時不敢踏入此區，因為天雨路滑且雨勢不停，感覺隨時都有在崩塌的危險，要大家盡量先遠離此區；而暖暖區源遠路一早也傳出土石崩落，所幸已過上班尖峰時段，未有人受傷。

消防局稍早接獲通報也到月眉路土資場勘查，據市府建管科科長表示，確定該處崩塌的是施工道路，目前已請水保計師前來勘查，會針對此降水量過大導致道路崩塌的部分，做出臨時水保治洪設施的處理，後續也將持續追蹤災情。

另暖暖區源遠路世界貨櫃前土石崩落的部分，目前經簡單處理後暫時可以單車道通行，工務處人員表示，「該崩落壁面雖屬於私人土地，但路段修繕養護都由政府單位負責，後續將盡速清理現場讓雙車道暢通」。有關未來幾天因降雨仍會持續，基隆市政府也在此呼籲民眾隨身攜帶雨具並注意瞬間大雨的發生。

▲基隆暖暖區世界貨櫃前因連日豪雨發生土石崩落。（圖／宋瑋莉提供）

▲▼基隆月眉土資場施工道路崩塌。（圖／記者郭世賢攝）

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