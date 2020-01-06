LIVE／王小姐風波後　李佳芬陪林金結「腳踏車掃街」

▲韓國瑜太太李佳芬 。（資料照／記者洪正達攝）

記者楊亞璇／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日上午陪同新北市第10選區的立委候選人林金結，以騎腳踏車方式掃街拜票，並接受媒體聯訪，對於韓國瑜與新莊王小姐的關係，以及9日是否出席韓國瑜的凱道造勢，外界關注，《ETtoday新聞雲》全程直播。

李佳芬將陪同新北市國民黨第8選區立委候選人邱烽堯前往海山宮、東德宮、碧河宮，中午12時再到新福和街造勢大會，下午再到林口、新莊，洪孟楷、陳明義站台，腕上再到彰化、嘉義造勢，行程滿檔。