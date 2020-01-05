韓冰將現身9日凱道造勢？許淑華曝「3人同框衝刺選情」　李佳芬面露微笑

記者李忠憲、莊智勝／南投報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬5日前往南投水里，陪同黨籍立委許淑華掃街拜票，被問及新莊王小姐一事時，淡淡笑著破除謠言，簡短回應「我們挺好的，沒事！」但究竟夫妻2人關係是否有因此受到影響，許淑華則透露，大選前2天，韓國瑜、李佳芬以及女兒韓冰將合體、一同現身造勢場合，替韓國瑜選情做最後衝刺；對此，李佳芬態度則是相當保守，僅面帶微笑，對於一家人是否同台未多作回應。

李佳芬5日上午合體尋求立委連任的「神力女超人」許淑華，2人一同前往水里市場掃街拜票，現場也有許多熱情支持者上前握手、合影留念，還有人送上巨無霸菜頭等吉祥物，預祝高票當選。

▲支持者送上巨無霸菜頭帶來好彩頭。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

但選戰進入最後階段，韓國瑜日前被爆與新莊王小姐借款購屋，且2人還多次出國，儘管韓辦已經極力回應澄清，但近日的造勢場合卻不見夫人李佳芬為丈夫站台，甚至韓國瑜還在節目中脫口說出「女孩心裡難免有疙瘩」等語，夫妻2人關係是否真受到王小姐影響，也引發外界猜想。李佳芬今被現場媒體關心夫妻感情狀況時，笑著簡短回應「我們挺好的，沒事！」淡淡破除謠言，但對於2人同不同台，仍未給出正面答覆。

另一方面，許淑華則透露，大選前2天，韓國瑜、李佳芬及女兒韓冰將於9日、10日合體，一同現身造勢場合拉抬選情，替選戰進行最後衝刺。但究竟韓冰是否真會現身？李佳芬態度卻顯得保守，面對媒體提問笑而不答，未再多作表示；韓辦也回應，目前9日凱道造勢仍在規劃階段，暫無韓冰與父母3人同框相關訊息。

他奶奶的美麗小秘訣

▼針對夫妻2人關係，李佳芬淡淡笑著回應，「我們挺好的，沒事！」（圖／國民黨南投縣黨部提供）