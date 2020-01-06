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影／9日與韓國瑜凱道合體？　李佳芬「沒有沒有」：那只是大家的期待

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記者楊亞璇／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日上午陪同新北市第10選區的立委候選人林金結拜票，對於9日是否會出席韓國瑜的凱道造勢，女兒韓冰會出席等問題，李佳芬說，「沒有沒有，那只是大家的期待」。

▲▼國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，6日上午與國民黨立委參選人林金結騎乘U-bike於土城地區掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，6日上午與國民黨立委參選人林金結掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

韓國瑜PO李佳芬合照破除謠言。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜、游兆霖）

▲韓國瑜PO李佳芬合照破除謠言。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜、游兆霖）

韓國瑜遭爆匯600萬元給新莊王小姐外，還跟王小姐一起出國至少5、6次，由於韓國瑜與李佳芬許久未同台，外界揣測兩人失和。韓國瑜日前臉書PO出與夫人李佳芬的合照，就是要打破失和傳言，當時韓陣營總發言人王淺秋說，兩人有可能在9日台北凱道造勢時合體。

對於綠黨5日爆料韓國瑜和李佳芬創立的雲林私立維多利亞學，徵求照顧管理女學生的「宿舍輔導老師」，僅開出基本薪資的23800元起跳的薪水，李佳芬6日上午受訪反問「有可能嗎？」她強調黑要有一個程度，「我都覺得回答這個問題很沒營養」。

綠黨貼出報紙徵人欄位的照片，可見到維多利亞雙語中小學徵求照顧管理女學生的「宿舍輔導老師」，內容要求應徵者擁有大學以上學歷、有經驗者佳，上班時間從每日下午4點30分開始到隔天早上8點30分，工時16小時，工作內容則需留宿照護並管理學生，開出的薪水則是23,800到30,000元。

李佳芬表示，她自己不太願意回答不是選舉過程的問題來回答，「但是黑要有一個程度」 一個學校的老師一個月的薪水2萬3，有可能嗎？請問各位你們的薪水2萬3你要不要來？用膝蓋想，不用大腦想，「我都覺得回答這個問題很沒營養」。

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