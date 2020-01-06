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李佳芬助韓國瑜回防新北　土城出發一路向南連掃13場

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▲▼韓國瑜新北輔選行程,板橋造勢大會,為國民黨籍立委候選人站台。（圖／記者李毓康攝）

▼韓國瑜替國民黨籍立委候選人站台。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日回防新北中和進行車隊掃街，他的夫人李佳芬也隨後接力輔選立委，6日行程滿檔，上午從新北出發，第一站在土城替立委候選人林金結站台，隨後到中和﹑林口，然後一路南下到彰化，晚上赴嘉義港坪運動公園出席聯合大造勢，包含參訪宮廟在內，一整天算下來，李佳芬總共要掃13場。

韓國瑜5日回到他的家鄉中和進行首次也是最後一次車隊掃街，他表示，自己是土生土長的中和子弟，回到家鄉，第一次站到宣傳車上，看到鄉親發自內心的喜悅，非常開心。

對於維安問題，韓國瑜表示，他不穿防彈背心，對治安有信心，認為台灣的民主完全成熟，寧願戴假髮，也不穿防彈背心。

對於新北這個大票倉，在選前最後一週，韓國瑜也派出夫人接續輔選新北立委行程。按照韓陣營的規劃，李佳芬6日上午9時30分先在土城捷運站替林金結助講，然後趕往中和陪邱烽堯跑海山宮、東德宮、碧河宮等造勢活動，緊接著她會轉進林口，出席洪孟楷在竹林山觀音寺的活動，接著陪陳明義跑昭德宮等4地。

結束完新北輔選行程，李佳芬在晚間6時40分預定在彰化縣替張瀚天戰台，然後去和美鎮出席柯呈枋的造勢活動，接著在晚間9時趕抵嘉義市，出席在港坪運動公園舉辦的嘉義聯合大造勢。一整天跑下來，李佳芬掃街拜票跟站台造勢的行程滿檔。

▲▼李佳芬出席台北市婦工總會成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲李佳芬。（資料照／記者呂佳賢攝）

在2020大選最後的衝刺階段，韓國瑜從選前倒數的黃金週開始加入力拼，希望催出全台庶民的最大狂潮。

韓陣營核心人士表示，攸關台灣未來發展的政策，這一週以來，韓國瑜已透過臉書陸續PO出政策白皮書，包含兩岸、外交、能源、環保、生態、觀光、交通與公共建設。

從選前一週開始倒數，黨中央每天都會召開記者會，除了由發言人群回應時事問題外，同時也會持續針對蔡政府的施政提出針貶，並以韓國瑜國政顧問團所提出的政見做出對照，要用政策的厚度來爭取知識選民和年輕人的支持。

韓陣營核心人士指出，1月9日將在總統府前凱道舉辦萬人造勢活動，1月10日將回到高雄台糖物流園舉辦的選前之夜，這兩場造勢被內部列為選前最重要的兩場活動，替總統選情做最後的衝刺。

韓陣營核心人士強調，在選前倒數幾天，藍綠兩陣營最重要的就是鞏固各自的核心支持者，而韓國瑜在這兩場的活動中，所要展現的是國民黨支持者空前的氣勢，希望透過媒體網路與社群管道傳遞現場畫面，讓支持韓國瑜的「熱情」可以最短的時間被更多的人看到、感受到。

該人士還指出，12月29日總統辯論會結束後，韓國瑜當晚在台中的那場造勢活動，不管有多少人，但就傳遞出的效果實際上已經可以算是100萬人，1月9日凱道這場，隔天換蔡英文辦，「那我們就來比比看」。至於1月10日選前之夜，選在高雄舉辦造勢活動，「這是韓國瑜的主場」，會營造出最高潮的勝選氣勢。

▲▼韓國瑜新北輔選行程,板橋造勢大會,為國民黨籍立委候選人站台。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

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