何時公布「反滲透法」？　蔡英文：按照程序處理　沒有選舉考量

▲蔡英文參拜屏東枋山德隆宮。（圖／記者黃國霖攝）



記者蔣婕妤、陶本和／台北－屏東報導

針對立法院三讀通過「反滲透法」，待完成公文程序後，就會送交總統府，經總統蔡英文公布總統令後就會正式實施。對此，蔡英文6日受訪時表示，目前還沒看到，會依照程序處理，會注意法律問題，沒有選舉考量。

在立法院去年12月31日三讀通過「反滲透法」後，將整理法案並完成公文程序後，送交總統府，經蔡英文公布總統令後就會實施；外界便有猜測，應該最快會在本週公布，甚至可能在1月11日總統選舉前。

對此，蔡英文6日上午接受媒體訪問時表示，她目前還沒有看到，會依照程序來處理，也會注意法律上的問題，「按照程序處理，沒有選舉考量」。

其他人也看了這些...

►懶人包／誰是共諜？ 9個Q＆A、3張圖搞懂《反滲透法》

►全文／《反滲透法》三讀通過！配合「境外敵對勢力」干預選舉最重關5年、罰千萬

►反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

更多熱門新聞...

►看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分

►看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

►看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

►超越藍綠，就靠她了