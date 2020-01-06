韓國瑜喊藍營立委全壘打「震撼海內外」　下架民進黨、支持國政配

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

2020大選倒數黃金周，國民黨總統候選人韓國瑜5日赴桃園、新北造勢，替國民黨立委候選人站台，並呼籲支持者下架民進黨，讓國民黨重返執政，讓桃園6席立委全壘打、震撼海內外。

韓國瑜5日競選行程早上先赴桃園頭寮謁陵，中午與6名黨籍立委候選人陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳學聖合體出席「榮耀翻轉團結大會」拉抬選情。致詞時，韓國瑜怒批民進黨政府，提到黑鷹墜機事件直指，中華民國建軍史上，最高軍官參謀總長、最高士官總士官長一口氣罹難的憾事，反問：「台灣是中邪了嗎？還是得罪誰了？或是生病呢？」並感嘆「國運不昌隆。」

此外，談到《反滲透法》，韓國瑜表示，大家都充滿恐懼跟憤怒，每個人民脖子上都綁著炸彈，引爆器就在執政黨手上，民進黨想要誰爆炸按遙控器就好，另外也批評民進黨立委林靜儀「叛國說」，是打壓台灣言論自由，讓全國人民3年半來都不快樂、愁雲慘霧。

韓國瑜強調，要讓浴火重生的國民黨重返執政，並允諾當選後一定會改革，讓黨意更貼近人民、全力培養下一代，呼籲支持者大家團結催票，支持國政配。

下午，韓國瑜回防新北板橋，與立委候選人柯志恩、林國春舉行造勢，致詞時猛批藍、綠，他先批評民進黨「假台獨真貪污」，並說國民黨必須大改革，自己若當選總統，一定用自己的影響力徹底改革國民黨。

韓國瑜表示，他如果當選中華民國的總統，他會做到以下四件事情，第一、建立一套清廉、優秀、正派、勤勞的執政團隊。第二、重啟特偵組，嚴辦嚴查貪官污吏。

第三、一定會用他的影響力，徹底改革國民黨，國民黨必須大改革，讓國民黨更貼近民意、苦民所苦、與時俱進，讓支持國民黨的民眾覺得驕傲。第四、若國民黨立院過半，他一定和立委一起擦亮中華民國招牌，讓周邊國家都感到震撼。

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