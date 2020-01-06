LIVE／韓國瑜發出第3支穿雲箭　9日凱道造勢力催「百萬人民站出來」

記者羅婉庭／台北報導

2020大選進入最後黃金週，韓國瑜將結合陸戰和空戰，陸續發出「四箭」，選前全力衝刺、接連發出「四箭穿雲箭」，再掀韓流最高狂潮。韓國瑜在6日上午親自出席9日的凱道造勢宣傳會，向選民發出第三支箭，呼籲百萬民眾在凱道晚會一起站出來。《ETtoday新聞雲》全程直播。

韓國瑜表示，大家已經等這一刻很久，就像歌曲《夜襲》最後4句話，「只等那信號一亮、只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊、打一個轟轟烈烈的勝仗」，希望大家當天出席，在凱道發出我們的怒吼，發出我們的聲音。

韓陣營將在台北凱道舉辦萬人大造勢活動，外界十分關心夫人李佳芬與「吸票王牌」韓冰是否出席，全家大合體。10日則是回到高雄競選總部舉辦選前之夜，這兩場造勢是選前最重要的兩次大催票。

「四箭」中的第一箭在4日晚間與副手張善政一起出席「國政領航台灣起飛政策發布會」，會一次向外界報告濃縮版的政策。在此之前，韓國瑜臉書陸續拋出政策總整理，包含兩岸、外交、能源、環保、生態、觀光、交通與公共建設。第二、三支箭就是9日、10日大造勢，至於第四箭，韓陣營內部目前仍趨保密。



根據韓陣營的流程規劃，9日的凱道大造勢於晚間6點開始，首先由前台北市長郝龍斌、台北市議長及議會黨團、台北市立委候選人、黨主席吳敦義助依序助講；第二階段由基隆市立委、桃園市立委、新北市立委候選人自我介紹，再由澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯助講，隨後將有一連串的表演節目，帶動氣氛。

第三階段是由澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮语、連江縣長劉增應、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明漆、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜助講，最後縣市長大合體。

最後階段則是全國競選總部主委朱立倫、副總統候選人張善政分別致詞5分鐘，眾所矚目的壓軸是由韓國瑜致詞後帶領群眾大合唱，預計於10點結束這場萬人大造勢。

另外，韓國瑜針對黑鷹失事造成8名國軍將士殉職，在5日造勢時致詞指出「台灣是中邪了嗎？」中華民國建軍史沒有發生過最高軍官、一口氣罹難，台灣的國運不昌隆等言論，遭到批評。對此，韓國瑜今天是否道歉，也引發外界的關注。





▲韓國瑜選前最後衝刺，勤跑輔選行程（資料照／記者李毓康攝）