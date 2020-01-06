韓國瑜稱黑鷹將士殉職「台灣中邪」　蔡英文則感謝在野黨暫停競選

▲面對黑鷹失事的悲劇，蔡英文則感謝在野黨暫停競選活動，讓調查與救援不受影響。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／新北報導

在選舉前夕，發生國軍黑鷹直升機失事悲劇，釀成8將士殉職。在經過各陣營暫停選舉後，國民黨總統候選人韓國瑜5日談及此悲劇時感嘆，「國運不昌隆」、「台灣是中邪了嗎？」等語；反觀總統蔡英文則是以三軍統帥的身份，公開感謝在野黨暫停競選活動，讓調查與救援不受影響。

韓國瑜5日上午在桃園跑選舉行程，在蘆竹參加「榮耀翻轉團結大會」時，談及黑鷹直升機失事，竟然在台上表示，中華民國建軍史上沒有發生過這些最高級將領一口氣罹難的事件，並認為現在國運也不昌隆，質疑台灣是否「中邪」、「生病」了。

韓國瑜此番言論掀起社會廣大反彈，蔡英文則透過臉書表示，「我要正告韓國瑜市長和國民黨陣營：不應該一再消費台灣人民的傷痛，作為選舉抹黑的題材，那對逝者是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害。」

蔡英文強調，台灣的國運，一直都繫於2300萬全體國人的共同努力、團結奮起，「台灣的未來，絕不能有一個失格的領導者，會用輕蔑失格的語言，來消費踐踏人民的傷痛，造成台灣社會的紛擾不止、國家的前景堪憂。」

至於蔡英文在下午台南選舉造勢場合上，談及黑鷹事件時，則是以三軍統帥的身份公開表示，選舉可以暫停，國家安全不能暫停，除了感謝所有台灣人民對國軍的疼惜與支持，她也大方向在野黨致意，大家暫停競選活動，讓調查跟救援不受選舉影響，「國家只有一個，政黨可以競爭，但國家安全只有團結這條路。」

▼韓國瑜談及黑鷹事件時，稱台灣中邪。（圖／記者李毓康攝）



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