每天看女國中生「又白又漂亮小腿」害成績倒退　韓國瑜自曝唸放牛班原因

政治中心／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日回防新北，他在板橋第一運動場與立委候選人柯志恩、林國春舉行造勢。韓國瑜致詞時，自曝當年唸放牛班的理由，是因為國二時前方坐了一名女同學，對方小腿又白又漂亮，讓他每天盯著看，導致成績一落千丈。

韓國瑜致詞時提到，差不多快50年以前，他就從這裡畢業，全校、全班只有一個班最高在四樓，其他都在三樓，為什麼在四樓？因為那是放牛班，「我就是放牛班，三年二班畢業的！」

韓國瑜回憶道，他國二是在全校最好的一班，結果是男女合班，「好死不死我前面正好坐一個女孩子，我就每天看著她那又白又漂亮的小腿，看完以後成績就一落千丈，從全校最好的一班，掉到國三放牛班！」所以今天到海山國中校門口參加造勢，心裡非常激動，沒想到將近50年之後，又回來到母校。





▲韓國瑜新北輔選行程。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些

►第6選區「10人爭1席」超激烈 北市56名區域立委候選人名單來了

►參選人數破紀錄！72人搶12席 新北區域立委候選人名單一次看

►桃園30位區域立委候選人名單 第3選區「6搶1」

更多熱門新聞...

►43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」 立委候選人名單一覽

►台南區域立委候選人名單出爐 第1選區競爭最激烈！

►楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席 高雄區域立委候選人名單出爐

►超越藍綠，就靠她了