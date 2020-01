網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！「小護士搶當王后」宮鬥慘敗...遭打入冷宮

▲詩妮娜一度被冊封為貴妃,泰國王室還曾為她發表多張照片及傳記歌頌,現均被刪除。(圖/翻攝自IG/thairoyalfamily)



實習記者陳妙津/綜合報導

泰國美女貴妃詩妮娜(Sininat Wongwachiraphak)被冊封3月後,10月時一夕被廢,據傳遭判刑2年,被關押在曼谷附近的空隆中央監獄。不過昨(3)日她已經身亡的消息卻在社群網站上瘋傳,但目前泰國皇室尚未對此發表任何說明。

34歲的詩妮娜長相美艷,去年在泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)的生日被風光封妃,但短短3月便失寵,被泰國王室以「對國王不忠」、「對王后不敬」、野心勃勃妄想坐上后位等罪名,拔除她的王室頭銜及軍階,讓外界震驚。

▲泰國王室剝奪詩妮娜貴妃(Sineenat Wongvajirapakdi)一切頭銜。(圖/取自泰國王室宮務處)



社交網站3日時,以「#สาวน่าน」的hashtag瘋傳她其實已經死於監獄的消息,但由於泰國有嚴格規範不得議論皇室,因此還沒有人敢請求皇室針對此事發表回應。

Credible sources say King Vajiralongkorn’s former consort Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi was recently moved from Klong Prem prison to the monarch’s notorious jail at a Thaweewattana Palace. But I can’t yet confirm the rumours she has died. #สาวน่าน pic.twitter.com/qD4UigFnUT