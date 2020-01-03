雅加達暴雨洪災「泥濘全面入侵」至少43死　2013年來最嚴重

▲洪災讓當地社區陷入一片泥濘。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼首都雅加達的豪雨、河川暴漲釀成水災，隨著水位2日逐漸消退，死亡人數也跟著攀升至43人，成為當地2013年以來最為嚴重的一次洪患。部分災民現已重返家園，國家災害應變總署發言人阿古斯（Agus Wibowo）表示，目前仍有約莫39.7萬人待在避難所。

美聯社報導，雨季與水位上升的河川為大雅加達地區帶來洪災，至少淹沒當地182個社區，更讓茂物（Bogor）、德波（Depok）等郊區爆發土石流災情，造成12人被埋。此外，跨年夜的特大豪雨也引發潰堤事件，部分災民溺水或觸電死亡。

儘管部分地區水位2日晚間逐漸消退，讓當地災民得以重返家園，上萬戶家庭恢復供電，被淹沒的機場跑道也已重新開放恢復起降，但也有更多遺體被發現，根據救難人員3日的最新統計，死亡人數已來到43人。

當局緊抓水位下降的機會，趕緊把街道清理乾淨。只不過，隨著災民返家的腳步，可見街道四處都是泥濘、瓦礫殘骸，原本停在路邊的車子早已被沖到別的地方，甚至翻得四腳朝天。

報導指出，每每洪水來襲，就會把當地基礎建設所面臨的問題再度顯露出來。事實上，擁有千萬人口的雅加達經常發生地震、水災等災情，且因超抽地下水面臨迅速下沉的危機。去年，印尼總統佐科威（Joko Widodo）宣布，未來將會遷都至婆羅洲島。

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