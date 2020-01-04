消防員還原黑鷹失事「驚險搜索、救援過程」：直升機整架翻

▲黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

記者錢玉紘／綜合報導



國軍黑鷹直升機2日在新北山區失事，造持8人不幸罹難。宜蘭消防局特種分隊長藍文宏就在節目上還原驚險的搜救過程，他回憶，當時抵達現場後，直升機已經翻覆，清點之後發現5名生還者，其餘8人已經沒有生命跡象。

藍文宏是宜蘭消防局特種分隊長，擁有7年消防員資歷，他在三立節目「新台灣加油」中指出，當天十點多的時候上山，一開始收到的訊息是有2、3人獲救，「但我們聽到哨子聲，一路往上走到現場的時候，看到的畫面卻不是這樣」。

藍文宏回憶，當時看到的畫面是有4人在直升機旁邊，包含能夠自行行走、指揮現場的曹進平中將，狀況最好，其他兩人則是有受傷跡象，另外中將次長黃佑民則是坐在地上，狀況比較差，有先派高級救護員照顧黃中將。

當時直升機已經整個完全翻覆在山坡上，救難人員在機尾部分已經看到一具遺體，頭顱破裂。同時曹中將也表示新聞官陳映竹還困在飛機裡面，到達後，陳映竹也向他們求救，表示左腳被夾住。於是救難隊員分成兩組，一組負責救援陳映竹，另一組人負責看是否有其他生還者，清點之後發現其他7人也已經不幸罹難，困在直升機中。

▲生還者被送下山。（圖／記者屠惠剛攝）

藍文宏指出，他們先拉出了4名罹難者，其中一度誤傳還生還的參謀總長沈一鳴已經明顯死亡，面部朝下卡在機身，另外還有3具遺體被困，需要破壞器材，評估之後，救難人員決定先將陳映竹救出，以免破壞機身後對其造成危險。隨後，救難人員先利用「捲式擔架」把傷勢較重的黃中將用人工接力的方式送下山，其餘3人則是攙扶下山。

藍文宏表示，搜救上最困難的是一開始無法找到正確搜救位置，後來就算聽到哨音，但地形陡峭，下坡路段甚至出現7、80度的陡坡，加上山谷的回音，難以判斷方向，幸好靠著「高山活地圖」陳秋霞的帶路，克服萬難，花了2個小時終於抵達失事現場。