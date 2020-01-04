韓正宏溫暖又誠懇！他回憶與「兵王」互動：失去他是國軍極大損失

▲黑鷹罹難者韓正宏。（圖／翻攝韓正宏臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

國防部黑鷹直升機2日上午失事，造成8死5傷的悲劇，有「兵王」綽號的總士官長韓正宏也是罹難者之一，他殉職的消息一出，許多曾與他共事的軍中同袍都相當不捨，湧入其臉書哀悼。在當兵認識了韓正宏的政大講師李律也在臉書上發長文回憶這位長官。

李律提到，他當兵的時候從基層部隊被選兵進入六軍團本部文宣心戰組擔任新聞兵，在一次的例行跟隨長官拍攝行程，認識了時任六軍團士官督導長的韓正宏督導長。

而當時韓督導長位階上比軍官低，卻是全軍團最大的士官長，是一位大人物，但是從第一天開始，韓正宏就記住了他的名字，「而且他與我交談的態度不是客氣，是誠懇」。而韓正宏知道李律在唸博士班，他詢問是否有興趣幫其他士官上一些，並且很鼓勵士官繼續升學，「目的不是為了升官，而是希望他們能成長與自我精進」。

李律表示，「你也許會懷疑，韓督導長這樣的態度，也許是別有所圖」，但是認識韓督導長的為人的人都知道，他就是這麼誠懇的人，「說實在的，我一個義務役，剩下不到一年就要退伍，我對他的人生不會帶來任何功利的好處。」後來他幾次遇到韓督導長，對方總是一樣的謙虛、誠懇，會聊自己的生活，像是家庭甚至是陽台上種的植物，「而我只是一個快要退伍的二兵啊，我都有點擔心他這樣相信人好嗎？」

退伍之後，李律就再也沒聽過韓督導長的消息，沒想到再次耳聞卻是一場悲劇，「真的打從心裡深深地感到惋惜與不捨」、「光光只是失去韓總士官長，我就覺得真的是我國國軍極大的損失」。而許多昔日部屬湧進韓總士官長的臉書哀悼，正是他一生為人真誠、勤懇、謙虛、篤實的最佳證明嗎。

52歲的韓正宏為國軍奉獻了34年，是首任國防部的總士官長，也曾任各層級的士官督導長，歷練相當豐富，還有「兵王」的綽號，如今不幸罹難，網友在臉書上留言表示，「感謝您為國家犧牲，完成今生使命」、「感謝您走在最前頭為士官遮風擋雨」。

▼總士督長韓正宏遺體送達靈堂。（圖／記者周宸亘攝）