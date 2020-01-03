快訊／賴清德、柯文哲前後抵三總懷德廳　低調向黑鷹罹難將士致意

▲賴清德悼念黑鷹罹難者。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國軍黑鷹直升機2日墜毀在新北市烏來山區，造成機上13名人員共有5人獲救，參謀總長沈一鳴等8人罹難。民進黨副總統候選人賴清德於下午3點22分抵達三總懷德廳弔唁，隨後台北市長柯文哲在下午3點39分抵達，兩人都僅低調致意並未接受訪問。

柯文哲3日下午視察完東區門戶計畫空橋系統、台北流行音樂中心後，表示將前往三總弔唁逝世的將士，他說，「這也是應該的，損失這麼多國軍將領還是要表達哀悼」，至於是否會順道探視傷者？柯文哲趕忙說，每次去看傷者不好意思，因為我自己是醫生，常常忍不住開始問病情、開始下指導棋，稱自己會盡量看一看就好，不會翻病例，怕忍不住以前當急重症外科專家的毛病又來。

黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官葉建儀和劉鎮富以及1名機工長士官許鴻彬。

朝野政治人物3日紛紛前往靈堂弔唁，內政部長徐國勇上午7時30分赴三總懷德廳致意，隨後依時間序為8時總統蔡英文，9時前總統馬英九，10時行政院長蘇貞昌和行政院副院長陳其邁，10時30分親民黨主席、總統候選人宋楚瑜。

此外，國民黨副主席郝龍斌也於9時30分率兩名國民黨立委費鴻泰和賴士葆赴懷德廳致意；前新北市長朱立倫帶3名不分區立委童惠珍、陳宜民、王育敏於下午2時抵達懷德廳表示哀悼，至於立委許毓仁、林麗蟬則跟著韓國瑜、張善政於下午2時05分抵達。

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