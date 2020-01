▲失事現場距離首都可倫坡(Colombo)約200公里。(圖/翻攝自推特/Ahalya Senevirathne)

記者詹雅婷/綜合報導

斯里蘭卡一架執行偵察任務的Y-12軍機3日墜毀於烏沃省哈普特萊鎮(Haputale)山區,造成機上4名空軍人員全數罹難。空軍發言人塞納維拉特涅(Gihan Seneviratne)表示,目前特別調查小組已成立,將針對失事原因進行調查。

據了解,有一名婦女受傷,目前已被送往當地醫院接受治療。法新社報導,該起事件是斯里蘭卡自2014年12月AN-32軍用運輸機墜毀5人死亡以來,最嚴重的一起空難事故。

The helicopter that crashed at Haputale is a SL Air Force Y-12 which had departed from Weerawila with four persons on board -SLAF spokesman pic.twitter.com/x2u7lCqdd7