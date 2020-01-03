沈一鳴不幸殉職　洪慈庸回憶：他正面積極、為人謙和

▲空軍司令沈一鳴上將。（資料照／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀至新北市烏來山區，國防部證實，經全力搜救，8死5生還，參謀總長沈一鳴上將也被證實罹難殉職。對此，立委洪慈庸回憶自己當年推動軍官退場機制時，沈一鳴總長為人謙和、有高度、有遠見的態度，令人相當敬佩。

洪慈庸昨日得知8位將士殉職的消息，便透過臉書表示，謝謝總長及各位弟兄為國家的付出，這是國家難以承受的損失和傷痛。她回憶，沈一鳴上將擔任國防部軍政副部長時，正好是洪慈庸辦公室提出《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案、爭取軍官士官正常退場機制的時候，「當時辦公室與國防部相關單位意見時常僵持不下，是沈總長積極帶領國防部和慈庸團隊進行討論，通過後，也由他督導後續子法的訂定。」



洪慈庸說，一個更好的軍隊管理，一個更注重人權的部隊，因為沈一鳴總長的積極，所以向前跨出一大步。得知消息，團隊非常訝異，也萬分難過。「我們永遠會記得、感謝總長的付出。」

洪慈庸3日受訪也說，過去一般對將領的刻板印象是比較嚴肅、較難以推動改革，但推動軍官退場機制時，面臨軍中部分長官不同意見，沈一鳴總長的態度相當正面、謙和，推動進步法案時也願意協助溝通，令人相當敬佩。

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