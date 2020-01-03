台南水萍塭公園競選旗幟被燒燬　林俊憲籲共同嚇阻選舉暴力

▲台南水萍塭公園內，民進黨總統候選人蔡英文、立委候選人林俊憲的聯合競選旗幟遭人燒燬，有強烈的針對性意味，引起警方高度重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020大選倒數8天，台南著名的水萍塭公園內，1月2日深夜發生候選人旗幟被燒燬的選舉暴力事件，被燒燬的是民進黨總統候選人蔡英文、立委候選人林俊憲的聯合競選旗幟，有強烈的針對性意味，引起警方高度重視。林俊憲呼籲，希望各界能共同嚇阻選舉暴力，維持一場理性而乾淨的選舉。

針對旗幟被人燒燬一事，林俊憲3日強調，水萍塭公園是台南市民重要的休閒綠地，也是台南市選委會公告合法擺放競選旗幟的場地，在現場一片旗海當中，唯獨只有他跟蔡英文總統的聯合競選旗幟遭人焚燬破壞，顯然有極強的針對性意味在。林俊憲說他很感謝轄區警方第一時間的查察、以及後續將調閱錄影帶的偵辦作為，務必要嚇阻任何的選舉暴力行為。

據了解，2日深夜接獲民眾110報案稱有人在燒競選旗幟，轄區第六分局線上警網立即馳赴現場，六分局長陳建民也立即召集偵查隊、金華所、保安民防組等單位組成專案小組，深入採證、調閱相關監視錄影畫面，循人、車等面向積極偵辦，經初步研判係立委林俊憲、總統蔡英文聯合競選旗幟1面遭燒燬。

本案發生後市警局長周幼偉極為重視，除指示積極查辦外，也呼籲各界理性、和平，共同守護民主價值與社會和諧，嚇阻選舉暴力，共同維持一場理性而乾淨的選舉。

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