韓國瑜站台柱柱姐造勢4日如期舉辦！籲支持者：盡量不出現紅色系服裝



▲洪秀柱4日在歸仁運動公園的造勢會目前正在布置中。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／台南報導

國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱4日將在台南歸仁運動公園舉辦聯合造勢聯歡大會，將邀請國民黨總統候選人韓國瑜到場，但遇國軍黑鷹直升機失事事件，不少政治人物取消競選行程，洪秀柱團隊則宣布4日活動如期舉行，但會斟酌辦理，也呼籲支持者穿素色衣服出席，盡量不要出現紅色系衣服。

▲洪秀柱4日造勢會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

黑鷹直升機2日墜毀造成8死5傷不幸慘劇，候選人幾乎都先暫停相關選舉活動，國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱先暫停了2、3日兩天的公開活動，但4日的聯合造勢聯歡大會將如期舉辦，而國民黨總統候選人韓國瑜也確定會到場。

▲4日造勢會將如期舉行舞台正搭建中 。（圖／記者洪正達攝）

洪秀柱團隊表示「我們為優秀國軍袍澤不幸因公罹難表達哀悼悲傷之意。配合中央黨部和韓總部聲明2日及3日兩天停止所有競選活動，但1月4日於歸仁運動公園的聯合造勢聯歡大會如期舉行」，但也呼籲支持者協助三事項，包含「活動以追悼方式進行」、「穿著以素/黑色系為主」、「除了國旗外盡量不出現紅色系服裝」。洪秀柱選辦也表示表演活動不會取消，但是會斟酌辦理。