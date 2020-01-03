▲ 法鼓山「悟寶兒童營」1月起跑，23據點陪孩子練靜心。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

讓暴跳牛恢復平靜的秘訣是什麼？如何用心情罐子看見生氣的念頭？將多元教案融合佛教教義、禪修方法，法鼓山悟寶營用趣味十足的方式，引導國小1～3年級孩童認識「情緒」、「念頭」、「慈悲」、「智慧」，並透過靜心活動的練習，覺察到自己情緒變化，從學校延伸到家庭，陪伴孩童處理情緒問題，做好心靈環保。

為了讓孩童自小認識正確的信仰，學習佛教慈悲利他的精神，法鼓山世界青年會於8月～12月期間，在全臺23個據點舉辦46場悟寶兒童營，就近學習佛法的好所在。2020年1月4日將由新北市海山分會、高雄紫雲寺率先起跑。歡迎有興趣報名的家長上網查詢：https://reurl.cc/M7xygk。

▲ 法鼓山「悟寶兒童營」透過靜心活動的練習，覺察到自己情緒變化。

青年院監院常炬法師分享，基礎佛學與良善價值觀，透過桌遊、兒童瑜珈、繪本故事、戲劇表演、梵唄佛曲、手作體驗，讓學童邊玩邊學，並逐步導入靜心專注的方法。孩子從小接觸正確信仰，就像安裝防護軟體，成長過程中就不容易受環境誘惑與錯誤引導。

常炬法師表示，23個據點每2個月辦理一次課程，2019年下半年已陪伴近1千人次的學童。2020年3月22日還將舉辦兒童日，帶領學童到法鼓山園區巡禮祈願，包含法華鐘樓、祈願觀音殿與禪堂等宗教氣息濃厚的地方，讓孩子受佛教文化薰陶，培養宗教情操。

▲ 法鼓山「悟寶兒童營」孩子念心經、玩好願拼圖、桌遊說故事。

20歲義工梁佳琪陪孩子念心經、玩好願拼圖、桌遊說故事，鼓勵學童存好心、做好事、說好話、許好願，她強調「我們會請他們許下可以具體做到的事情，從小小行為開始改變」，已經帶領8次營隊的她，看到孩童變得樂於團隊合作與大方分享，相當有成就感。

塗阿嬤說由於單親家庭，平常家長沒辦法有太多時間陪伴孫子，她自己喜歡鈔經拜佛，也在佛寺環境中成長，因此希望孫子能親近道場，藉此提昇品德、穩定心性，而孫子也真的變得更懂事，塗阿嬤笑著說：「他現在比我還喜歡來道場」。

法鼓山表示，歡迎16～35歲對佛教有興趣、具服務熱忱的青年，一起投入義工與小隊輔的行列，詳細培訓課程請上網查詢：https://ddyp.ddm.org.tw/。

「時間對我們來說完全沒用！」