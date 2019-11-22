▲ 歲末佛號忘年會，法鼓山農禪寺打「彌陀佛七」迎新。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年終之際，企業、團體慣以熱鬧的感謝餐會，在祝福聲中，揮別過去一年的不愉快。2019年農禪寺「都會型彌陀佛七」將於12月22日至28日舉行，參與對象沒有限制，彷彿是場人生忘年會。由於可以隨喜共修、不需住宿，近年也成為備受推薦的特殊跨年活動之一。

法鼓山農禪寺表示，以歲末「打佛七」的方式，在佛號聲中，沉澱身心、放下煩惱，歡迎民眾陪伴家人、朋友，藉由僧團法師引領聽法、念佛、拜佛、禮懺、迴向，回顧與感恩每段成就成長的因緣，用慈悲和智慧啟發新年心的目標。

倒數迎新的「擊銅磬聲」，聲聲同慶新年吉祥。農禪寺依例將在12月31晚間10時、2020年1月1日清晨6時，舉行「跨年法會」與「元旦早課」，安定中兼具溫馨，尤其適合闔家參與，無需事先報名。臺中寶雲寺元旦清晨6點半，也將規劃「楞嚴早課」，上千信眾齊為人心淨化持誦《楞嚴咒》，氣氛格外莊嚴感人。

法鼓山迎請民眾都能從一年的、一天的開始，一同學習說好話、做好事、許好願，以建設人間淨土，實現生命的意義，為自心、為社會昇起溫暖曙光，共享培福有福的快樂人生。2019年農禪寺「都會型彌陀佛七」，即日起開放上網報名：https://ncm.ddm.org.tw/。

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