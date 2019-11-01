▲「生命自覺營」嚮往修行僧活，法鼓山邀青年體驗短期出家。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

許多青年對於「出家修行」抱持嚮往，但仍難以確定是否能將一生投入於宗教奉獻。法鼓山將於2020年2月2日至2月9日在園區禪堂，舉辦「第17屆生命自覺營」，凡16至35歲海內外青年（男眾至37歲），即日起可預約報名，從佛教的生命觀、梵唄、戒律、禪修、出坡作務等面向，體會出家修行的清淨安樂，額滿為止。

「營隊生活中，我們只有各種『需要』的事物；回到日常時，面對各種『想要』的欲望，就能學習斷捨離，讓生活回歸簡單。」擔任特教老師的葉乙璇說，離開自覺營後，小組學員們還成立LINE群組，裡頭有記者、空姐、體育老師、音樂治療師等來自不同背景、國家的人，經常用佛法彼此鼓勵面對生活，他們還相約到法鼓山海外各道場團聚，與青年分享自編自寫的佛曲。

▲ 許多青年對於「出家修行」抱持嚮往，但仍難以確定是否能將一生投入於宗教奉獻。

葉乙璇笑容簡單清唱幾句歌詞：「認識您以後我忽然明白，人生裡總有不順心事，人生的風風雨雨坎坎坷坷，我們在自覺的路上修行」，她說因為帶著真誠包容的心，所以即使各自生活截然不同，也能在菩提道路上相互勉勵。她說，生命自覺營很有「生活感」，每天都過得踏實，在法師身上可以看見法鼓山創辦人 聖嚴法師的身影，感受到佛法代代相傳的悲願，令人心生無限感動。

法鼓山表示，自覺營的「僧活」以簡單、樸實、如實為原則，盼能幫助學員發起出離心與菩提心，藉由體驗出家修行的生活，學習深刻運用佛法，轉化習以為常的生活模式及思惟想法，以期學員對往後的生命有所提昇，開啟不一樣的心靈視野。報名及簡章下載：https://www.ddsu.org/。

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