▲ 歲末關懷團圓感人暖洋洋，基隆北海四區民眾齊聚法鼓山。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歲末將屆，法鼓山慈善基金會從12月至農曆年前，將於全臺各地轉達社會溫情，協助近4千戶尚需年節物資的家庭及獨居長者安心過冬。14日上午10時，即有來自基隆與金山、萬里、三芝、石門等地160多戶民眾，應邀前往遍山楓紅的金山法鼓山園區團圓，互道祝福的場面溫馨感人。

在僧團帶領供燈祈願後，方丈和尚果暉法師隨即代表全體信眾歡迎大家蒞訪法鼓山，並表示佛教看任何人都是菩薩，因此歲末關懷並不是接受布施救濟，而是學習以平等、慈悲的心意來做接待服務，在場所有的參與者都是菩薩示現，是以彼此的關懷讓社會保有溫暖。

▲ 法鼓山方丈和尚果暉法師隨即代表全體信眾歡迎大家蒞訪法鼓山。

方丈和尚果暉法師還提醒，積善之家，必有餘慶，正因為常懷感恩的心，所以臺灣時常被外國人士選為工作、學習、居住的福地；期盼大眾都能廣結善緣、感恩知足，一同來實踐「培福有福」，用無所求的布施心念分享福報，把福報存在「無盡藏的銀行」，這樣在處處、在未來都能有福。

為活動添溫增暖，新北市社會局、北海岸社福中心以及地區行政首長、社福團體均專程蒞會同樂；法鼓山僧伽大學學僧群則從旁協助法師、義工，發放物資、禮金以及園遊活動。學僧中來自俄羅斯的演要法師、演誓行者幫著分享福橘，即使國、台語還不熟練，民眾卻很能感受到祝福的心意。

▲ 陽光天使歡樂樂團受法鼓山慈基會邀請，帶動全場歡聲合唱。

生命中有寒冬也有陽光。陽光天使歡樂樂團受法鼓山慈基會邀請，帶來輕快悅耳的烏克麗麗彈奏，「小城故事」、「幸福的臉」一首首耳熟能詳的歌，帶動全場歡聲合唱。另外還有70至88歲的法鼓山社大學生來帶團康，方丈和尚果暉法師和嘉賓們也熱情加入，鼓舞銀髮族樂觀生活、終身學習。

以優異的成績和孝行，成為法鼓山百年樹人獎助生之一的葉玟慧，總會默默在會場做環境清潔，她說很感謝法鼓山慈基會陪伴她與母親走過艱困的時光；考上理想科系的她想告訴遭遇困境的同齡青年，人生難免會有一點挫折，但是未來的路還很長，不能永遠活在負面情緒中，不如善用興趣專長，或是做義工服務，既不會影響學業，也能讓自己過得開心。

法鼓山慈善基金會表示，每逢年終舉辦的歲末關懷，除了提供關懷家庭年節禮金及物資支援外，還將透過獎助學金、慰訪關懷等方式，長期陪伴需要幫助的民眾和社福機構，即時傳遞來自各界的溫暖。歡迎大眾同來加入義工慰訪行列，在奉獻中培福，建立你我有福的人間淨土。

「時間對我們來說完全沒用！」