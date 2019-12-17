▲環境智慧兒童營－東海岸「童部野放」，即日起開始報名。（圖／東管處提供）

記者楊鈞典／台東報導

東管處以「部落文化x環境智慧x動手實作」為核心，於2020年首度推出東海岸部落兒童營隊「童部野放」。本次專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然，學習原住民與大自然共存的生活智慧，並透過做中學的方式，用身體理解與記憶。

「童部野放」於2020寒假及暑假各推出2場次，每梯限量15位名額。寒假梯次首先登場是靜浦部落四天三夜(109年1月31日至2月3日)的「海波野放．頂浪魂河谷行」，以體驗撒八卦網、划膠筏、射箭、搭設簡易工寮、河口觀看三角網捕鰻苗及享用石頭火鍋等活動，讓孩子透過玩樂認識河口生態、勇士技能與阿美族飲食文化，進而學習善待自然的生活方式，同時亦一併推出3泊1食的「爸媽同步野放套票」，邀請家長一同到靜浦部落度過美好假期。

寒假第2梯次為奇美部落三天兩夜(109年2月4日至2月6日)的「青山野放．神農山野探奇」。帶孩子走進山林認識草藥植物，透過野菜採集、草藥浴體驗、獵捕陷阱製作及夜間觀蛙等活動，讓孩子親身體會山林中的生活智慧。且親自於野外製作竹子器皿，以分工方式升火、切肉及烹煮傳統「八菜一湯」部落飲食，並於活動中加入阿美族年齡階級的精神，學習團隊合作、引導孩子思考土地倫理。

東管處邀請家長將孩子野放到部落，帶孩子踏上靜浦河口、走進奇美山林，讓孩子有難忘的寒假回憶。最深入部落旅遊的冬令營-「童部野放」即日起開始報名，報名資訊及相關詳情請參考活動官網及臉書粉絲專頁。

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