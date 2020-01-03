快訊／蔡英文赴三總悼念黑鷹罹難8將士：盡全力讓家屬恢復生活

▲總統蔡英文弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀釀8死5傷，參謀總長沈一鳴殉職，是歷來殉職國軍將領中最高首長。國防部於三軍總醫院懷德廳臨時靈堂供各界弔唁致意，並在入口處舉行軍禮迎靈。總統蔡英文於3日上午8時前往三總探視黑鷹傷者，並悼念罹難軍官。

蔡英文3日上午在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇以及陸海空三軍總司令的陪同下，赴懷德廳向罹難軍官致意，稍後將於10時在總統府召開「國防軍事會談」。

蔡英文受訪表示，傷者需要暫時休養，但大部分情況都是穩定的，醫生也都很有信心，「從昨天到今天，他們當然都是非常的哀傷，對他們來講，他們親人突然不能回家，對他們來講是一個很難以承受的事情」。

蔡英文說，從家屬的心情可以看得出來，軍人的眷屬其實是承受很多負擔，更讓國人體會到，軍人很辛苦，但是家屬其實更辛苦。

蔡英文說，社會對軍人的付出，要更加的珍惜跟感謝，至於後面的手續還有協助，「我們都會盡最大的力量」，務必順利讓家屬恢復他們的生活。

軍方人士表示，三軍總醫院在懷德廳設置的臨時靈堂仍將持續，但考量地點位於半山上，不易抵達，日後於三軍軍官俱樂部另設簡易靈堂。

國防部一架黑鷹直升機2日上午7時55分自松山機場起飛，前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因墜毀在新北市烏來山區，13名人員共有5人獲救、8人罹難。罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官葉建儀和劉鎮富以及1名機工長士官許鴻彬。

▲空軍司令熊厚基、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光。（圖／記者林敬旻攝）

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