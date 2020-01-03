快訊／徐國勇悼念黑鷹罹難軍官　盼國軍繼續守護中華民國台灣

▲內政部長徐國勇弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀釀8死5傷，參謀總長沈一鳴殉職，是歷來殉職國軍將領中最高首長。國防部於三軍總醫院懷德廳臨時靈堂供各界弔唁致意，並在入口處舉行軍禮迎靈。內政部長徐國勇3日上午7時30分赴德懷聽致意，盼罹難弟兄一路好走，國軍弟兄能繼續保護中華民國台灣。

徐國勇表示，空勤總隊飛機的機型都是黑鷹，駕駛也都來自軍方，所以同仁非常不捨；因為是沈一鳴是長官，弟兄們都非常遺憾，國軍弟兄為中華民國台灣而努力，上班之前趕來跟參謀總長還有殉職弟兄致意，祝他們一路老走，國軍弟兄繼續保護中華民國台灣。

徐國勇指出，2日事發的第一時間，已經加強黑鷹相關維修工作，這段期間縱然發生黑鷹墜機事件，但若有其他任何災難，第一時間還是會出勤救災。

▲軍方家屬抵達懷德廳。（圖／記者林敬旻攝）

軍方人士表示，三軍總醫院在懷德廳設置的臨時靈堂仍將持續，但考量地點位於半山上，不易抵達，日後於三軍軍官俱樂部另設簡易靈堂。

蔡英文2日宣布所有軍事單位降半旗3天以示哀悼，並要求競選總部發布停止競選活動3天，當天下午親自前往宜蘭金六結營區，關心搜救進度，並慰問沈總長遺孀，在金六結營區行程結束後，便驅車前往國軍松山指揮部慰問其他罹難同仁的家屬。

國防部一架黑鷹直升機2日上午7時55分自松山機場起飛，前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因墜毀在新北市烏來山區，13名人員共有5人獲救、8人罹難。罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官葉建儀和劉鎮富以及1名機工長士官許鴻彬。

在傷者部分，5名傷患2日晚間陸續送抵三軍總醫院。三總副院長鄭書孟2日晚間對外說明，5名傷患生命跡象都穩定，其中黃佑民傷勢較嚴重，送加護病房救治。

選前倒數9天，黑鷹直升機2日傳出墜毀意外，全台不分藍綠為罹難者致哀，除了總統蔡英文宣布停止所有競選行程，國民黨總統候選人韓國瑜、時代力量、民眾黨、親民黨也紛紛取消選舉活動。

▼徐國勇悼念黑鷹罹難者。（圖／記者徐斌慎攝）

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