沈一鳴是好長官　前空軍少校曝「餐廳1細節」：要我打仗賣命也無怨無悔！

▲2015年時任空軍司令的沈一鳴上將（中）視導馬公基地。（圖／翻攝國防部發言人）

記者黃君瀚／綜合報導

黑鷹直升機2日上午於新北市烏來山區失事，專業學養俱佳的參謀總長沈一鳴不幸罹難，外界對國軍痛失英才感慨萬千。就有前空軍少校發文，分享了過去在空軍司令部的見聞，光是從「餐廳吃飯」這一環節，就讓他對沈一鳴的親民與溫雅留下深刻印象，「遇到這種長官要我打仗賣命，我真的衝鋒陷陣無怨無悔！」

前空軍少校2日傍晚在PTT發文，提到過去因為家境清寒，便加入志願役軍官行列，起先是在空軍新竹基地報到，過著少尉「菜排」的軍旅生涯。大概過了1年，時任少將聯隊長的沈一鳴準備調職，他碰巧去聯隊部洽公，聽到長官們議論紛紛討論著下任聯隊長是誰，其中有句話至今都難忘，「唉......不管是誰來接，都不會有現在這位的好了。」他那時才知道，這位聯隊長從來沒有對人發過脾氣。

後來他遴選上了空軍司令部的職缺，開始過著菜少校的加班熬夜人生，巧合的是他所在的辦公室，就在時任空軍司令沈一鳴的長官辦公室正上方。他回憶那段繁重業務的時光，最能讓人喘息就是吃晚飯的時候，當時餐廳有2個，分為長官用和一般兵使用，「想當然長官餐廳的伙食就會比較『精緻一點』」。

由於軍中職級不同，他在空軍司令部任內期間，從來沒跟自己單位的處長、副處長在同個餐廳用過餐。但最難忘的是，他這個菜少校跟著其他阿兵哥一起吃晚飯時，常會看到沈一鳴司令穿著運動服跟著大夥一起排隊打飯菜，「我當時第一次看到的時候真的震驚不已，沒有絲毫官架子，跟著大家就吃平常吃的這些伙食。」

▲2015年空軍司令沈一鳴主持頒授飛行胸章典禮。（圖／翻攝國防部發言人）

每當沈司令打完飯菜後，他會端著餐盤看看餐廳內的弟兄，然後坐到正對面位子陪吃飯、聊天，「我記得我第一次碰到他坐我對面我整個嚇死，他還叫我放輕鬆就好。」司令主要問些家常話題，如哪個單位、什麼時候調來司令部、有沒有需要幫忙等。沒有多餘的命令，就是親自到第一線看菜兵，「試問哪一位伙房兵知道司令三不五時會來吃飯還敢亂煮的？」

空軍司令部長官很多，像沈一鳴有能力又謙虛的真的不多，他每次想起只有欽佩，「遇到這種長官要我打仗賣命，我真的衝鋒陷陣無怨無悔。」當然他也遇過每天晚上就出營區喝酒應酬的長官，醉醺醺回來經過辦公室，看著弟兄在加班還會大顏不慚的說，「我喝酒應酬也是很累得（的）好不好！」

現在回頭檢視那段過往，沈的操守和其他長官一比差異極大，他強調沒有想歌功頌德什麼，只是分享真實的一段親身經歷，讓更多網友能明白，即使是在許多人不以為然的中華民國軍隊之中，「曾有過這麼一位努力本務、讓人敬重的好長官！Rest In Peace.」

文章貼出後，網友感到相當難過，國軍失去了好將領，「可惜了，我們損失了一個好長官」、「曾經司令部也遇過沈一起吃飯的菜兵，他真的是少數和藹的軍官」、「有當兵過的絕對都知，好長官真的不多」、「真的痛失英才，才正要大展長才的說」、「他人真的很好，RIP，家人也很客氣。」