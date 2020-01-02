「主宰自己的命運」黑鷹罹難韓正宏最後貼文曝　弟兄慟哭哀悼：任務結束了

▲黑鷹失事照片曝光！（圖／記者陳雕文翻攝）

記者劉維榛／綜合報導

今（2）日上午，陸軍一架UH-60M黑鷹直升機發生重大飛安事故，參謀總長沈一鳴要飛往宜蘭進行春節慰問，未料，在8點20分左右傳出迫降意外，如今證實沈一鳴與其他7名軍官、士官身亡，親友不敢置信，紛紛罹難者湧入臉書哀悼，「辛苦了，任務結束了，一路好走！」

黑鷹失事罹難名單中，包括總長室上將總長沈一鳴、總長室少校侍從官黃聖航、政戰局少將副局長于親文、總士官長室總士官長韓正宏、情次室少將助次洪鴻鈞、中校飛行官葉建儀、上尉飛行官劉鎮富、士官長機工長許鴻彬。

打開總士官長韓正宏的臉書，可見塗鴉牆都是軍武相關的文章，曾自豪表示「主宰自己的命運，否則別人會來主宰！」顯見他以一日為軍，終身為軍為榮。而他的最後一篇貼文，停在去（2019）年11月14日，他寫下「感謝全體士官同仁克盡職責戮力戰訓本務，大家辛苦了！我們永遠以士官團隊為榮！請大家支持國軍、愛護國軍！」

▲韓正宏全家福。（圖／翻攝韓正宏臉書）

親友、弟兄同胞們聽聞噩耗，悲痛湧入臉書哀悼，「無限遺憾！追思！總士官長辛苦了」、「學長，不敢相信，真的不敢相信…感謝您對我的曾經勉勵，我會一直銘記在心的。辛苦您了，學長。任務已解除，學長請不要掛心。感謝你為國辛勞，戮力本務直到最後一刻。這份精神，是我們士官最好的典範。感謝您，真的感謝您」、「我一輩子敬愛的士官長，一路好走，謝謝您對台灣士官的極大貢獻，謝謝您，打從退伍，一直都非常榮幸為您做過事，謝謝您」、「我們會繼續加油維護士官的榮譽」、「無限遺憾！追思！總士官長辛苦了」。

▲親友慟哭哀悼：任務結束了。（圖／翻攝韓正宏臉書）

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