快訊／抓到了！楊蕙如神隱1個月　曾在這裡現身了

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）



記者林彥臣／綜合報導

卡神楊蕙如被起訴以來，已經神隱1個多月，幾乎不曾在公開場合現身，甚至連網路的動態也沒有更新，期間接到媒體電話也僅說一聲「謝謝」就掛斷，但是有眼尖的網友發現，她在這1個月的期間其實有過新的動態。

▲楊蕙如的PTT帳號，最後登入日期是12月14日。（圖／翻攝自PTT）



經查詢楊蕙如的PTT帳號「slow」，最後登入日期為12月14日，也就是被檢調起訴後的兩周，根據《中國時報》報導，楊蕙如上一次的登入PTT是8月16日，兩次登入相差了4個月左右的時間。

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啓誠自殺案，檢方查出背後黑手就是具有民進黨籍的「卡神」楊蕙如，從此之後楊蕙如行蹤成謎，國民黨甚至祭出100萬元的公開懸賞令，呼籲民眾踴躍協尋楊蕙如。

國民黨在12月27日發布楊蕙如的「公開懸賞令」，總懸賞金為新台幣100萬元，共同協尋楊蕙如，不要讓楊蕙如人間蒸發。國民黨認為，楊蕙如與民進黨的暗黑網軍疑點重重，以假網軍、假輿論帶風向的行為，不僅害死一位外交官，「更有可能影響台灣的民主自由！」

國民黨說明，「野生楊蕙如」的相關資料PO到國民黨臉書的活動頁面中，如查證屬實即有機會獲得獎勵。此外，如果楊蕙如良心發現，或者覺得自己處境有危險，只要願意自動現身，國民黨也可以發給她一百萬獎金。國民黨也呼籲民進黨執政下的這十大疑案應給人民一個真相，「重啟特偵組」是必要之舉。

►「2020愛妳愛妳」～超殺IG討論爆款來了！