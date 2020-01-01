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「古曼童突然失控！」為發大財養小鬼　酒店正妹慘遭嬰靈反噬發狂

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圖文／鏡週刊

等到辦事結束後，正妹乩童接受本刊訪問，娓娓道來成為神明代言人的過往。今年22歲的她，本名陳韻捷，已婚、育有一子，家住新竹市。之前曾在台北市林森北路的酒店上班，2年多前為了想增加收入，在朋友介紹下，到新北市某間四面佛寺，購買類似華人養小鬼的泰國「古曼童娃娃」，雖然兩者不同，卻有異曲同工之處，同樣需要供養，也同樣都是鬼魅。

 

本刊調查，古曼童娃娃傳統的製作方法，是將早夭的嬰兒或人骨，配上屍油，經泰國高僧法術加持後製成。

正妹乩童會以狼牙棒、鯊魚劍等法器讓自己流血，以加強法力。（翻攝臉書）

陳韻捷告訴本刊：「剛開始養的時候，非常順利，生意確實有變好，我也會給祂一些玩具、糖果等等。但當我自己生了小孩，古曼童突然失控！」陳韻捷事後打聽才知道，這是因為古曼童裡面的靈體，開始對她進行反噬。

請繼續往下閱讀...

「當時我一直發燒，燒到40度，無論去哪間醫院都治不好，而且我完全沒有意識，幾個大男人都抓不住我，就像電影《大法師》演的一樣。後來我老公送我到新竹市一間私人宮廟，廟方一樣說無法處理，我們將古曼童打破，讓屍油流出，還把整個娃娃燒掉，仍然沒用。」陳韻捷回憶這段往事時，還心有餘悸。

換下辦事服裝後，陳韻捷就像一般年輕女生，完全看不出是個乩童。

後來，廟方指點她們，只有去台南某太子宮廟才有救！陳韻捷說，當時老公將她帶去台南太子宮廟時，三太子降駕在乩童身上，然後在她的身上施法，並與她養的古曼童談判，最後成功請古曼童離開，她才漸漸好轉。

當時三太子還告訴陳韻捷，因為她的身體陰氣太重，要連續打坐七七49天，才能將陰氣逼出，於是她開始打坐、修行。2年前的某一天，她正在打坐時，三太子突然現身告訴她：「妳要為我辦事。」從此開啟她「神明代言人」之路。


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