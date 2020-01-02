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參謀總長沈一鳴殉職！退役空軍曝「超親和過往」　淚嘆：他沒什麼架子

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▲▼109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，參謀總長沈一鳴。（圖／記者湯興漢攝）

▲2019年7月1日，沈一鳴才上任國防部參謀總長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

黑鷹直升機2日上午於新北市烏來山區失事，機上13位同仁中，包括參謀總長沈一鳴，共8人不幸罹難。消息一出震驚各界，一名退役空軍忍不住發文緬懷，形容當時還是指揮官的沈一鳴，為人非常親和，備受長官、下屬們的推崇。

該名網友在PTT發文提到，「以前在空軍服役時，沈一鳴參謀長就是我們單位的中將指揮官。他人很親和，沒什麼架子，常常下午運動時來我們醫務室量血壓。」

請繼續往下閱讀...

當年，他們這些義務役一兵看到指揮官時，都會迅速立正敬禮，不過指揮官總是面帶微笑，要大家繼續做事，不用招呼他，而後自己在醫務室內測完血壓就默默離開了。

退役空軍說道，「到軍中醫務室拿藥其實是不用繳費的，且我們單位的醫務兵都有醫師執照，所以過敏、感冒等的教官或雇員常常來就診，也有很少部分的人三不五十來拿咳嗽藥水；但在印象中，指揮官從來沒來拿過這些醫療資源，或許是他很健康吧！」

▲▼黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

▲黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

還有一點令原po敬佩，就是他不會要求下屬單位，做一些表面功夫或形式上的事，「當時部隊裡長官們也很推崇指揮官的領導，升去國防部當副參，很多人替他開心，後來果然升為空軍司令。」

最後，他不禁感慨，「小兵也沒什麼八卦，僅是分享一名好長官生前生活中的一小部分，願參謀長安息，空軍弟兄們會繼續捍衛台灣領空的！」

現年62歲的沈一鳴，是空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官，他也曾赴美國深造，取得美國空軍戰爭學院的戰略碩士。

沈一鳴外文能力相當好，經歷也非常豐富，歷任副參謀總長、國防部常務次長、空軍司令及國防部軍政副部長。沒想到，2019年6月27日才調任國防部參謀總長的他，上任僅半年時間，卻在這次黑鷹直升機失事中不幸殉職。

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