他好奇「參謀總長有多大？」　軍中老鳥分享「4顆星傳說」...真相曝光！

▲沈一鳴上將今年中升任參謀總長。（圖／軍聞社）

記者黃君瀚／綜合報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午發生事故，導致參謀總長沈一鳴在內8人罹難，網友看了新聞報導相當難過，卻也好奇「參謀總長」一職在軍中有著多大的份量？

義務役退伍的網友在PTT發文，表示他只當過小小的二兵，服役期間也沒有遇到大官前來視察，對我國軍階的概念只知道「幾根槓槓」或「幾顆星星」。這次的意外事故，媒體聚焦參謀總長沈一鳴，讓他有些好奇，「參謀總長很大嗎？有幾顆星星？對國家有什麼影響？有人知道嗎？」

該篇文章釣出許多老鳥學長，紛紛分享古早的軍中傳說，指參謀權傾國軍，「現役軍人最大的」、「有掛階最大的」、「參謀總長有調兵實權」、「作戰打仗的時候要聽他的指揮」、「總統再來就參謀總長了好嗎，菜比八」、「國防部長是文職，一堆沒當過兵的」、「實質國防部長」、「以前當兵時總長是海軍4星上將，肩章整片金光閃閃差點被閃瞎」、「4顆星，一般菜兵一輩子都不會見過。」

另有網友試圖用1句話解釋，「總統『三軍統帥』、（國防）部長『國防行政事務』、（參謀）總長『軍隊總指揮』。」不過卻遭到打臉，「法律都改多久了，還在總長握有實權」、「掌軍政軍令早就改由國防部長執掌」。

參謀本部是中華民國執行軍隊指揮的特殊單位，等同於世界各國的總參謀部，過去參謀總長是國軍實際軍令執行者。不過自2001年制定《國防部參謀本部組織條例》，我國從軍政、軍令二元制改為一元，明定參謀總長為國防部部長的軍令幕僚；2012年底制定《國防部參謀本部組織法》，參謀總長降編為三星二級上將，除非戰爭時期有重大功績才能晉升為四星一級上將。

根據《國防法》第8條，總統統率全國陸海空軍，為三軍統帥，行使統帥權指揮軍隊，直接責成國防部部長，由部長命令參謀總長指揮執行之。《國防法》第13條，國防部設參謀本部，為部長之軍令幕僚及三軍聯合作戰指揮機構，置參謀總長一人，承部長之命令負責軍令事項指揮軍隊。