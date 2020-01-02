　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他好奇「參謀總長有多大？」　軍中老鳥分享「4顆星傳說」...真相曝光！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

沈總長視導憲兵204指揮部　勉官兵以三軍表率自許

▲沈一鳴上將今年中升任參謀總長。（圖／軍聞社）

記者黃君瀚／綜合報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午發生事故，導致參謀總長沈一鳴在內8人罹難，網友看了新聞報導相當難過，卻也好奇「參謀總長」一職在軍中有著多大的份量？

義務役退伍的網友在PTT發文，表示他只當過小小的二兵，服役期間也沒有遇到大官前來視察，對我國軍階的概念只知道「幾根槓槓」或「幾顆星星」。這次的意外事故，媒體聚焦參謀總長沈一鳴，讓他有些好奇，「參謀總長很大嗎？有幾顆星星？對國家有什麼影響？有人知道嗎？」

該篇文章釣出許多老鳥學長，紛紛分享古早的軍中傳說，指參謀權傾國軍，「現役軍人最大的」、「有掛階最大的」、「參謀總長有調兵實權」、「作戰打仗的時候要聽他的指揮」、「總統再來就參謀總長了好嗎，菜比八」、「國防部長是文職，一堆沒當過兵的」、「實質國防部長」、「以前當兵時總長是海軍4星上將，肩章整片金光閃閃差點被閃瞎」、「4顆星，一般菜兵一輩子都不會見過。」

另有網友試圖用1句話解釋，「總統『三軍統帥』、（國防）部長『國防行政事務』、（參謀）總長『軍隊總指揮』。」不過卻遭到打臉，「法律都改多久了，還在總長握有實權」、「掌軍政軍令早就改由國防部長執掌」。

參謀本部是中華民國執行軍隊指揮的特殊單位，等同於世界各國的總參謀部，過去參謀總長是國軍實際軍令執行者。不過自2001年制定《國防部參謀本部組織條例》，我國從軍政、軍令二元制改為一元，明定參謀總長為國防部部長的軍令幕僚；2012年底制定《國防部參謀本部組織法》，參謀總長降編為三星二級上將，除非戰爭時期有重大功績才能晉升為四星一級上將。

根據《國防法》第8條，總統統率全國陸海空軍，為三軍統帥，行使統帥權指揮軍隊，直接責成國防部部長，由部長命令參謀總長指揮執行之。《國防法》第13條，國防部設參謀本部，為部長之軍令幕僚及三軍聯合作戰指揮機構，置參謀總長一人，承部長之命令負責軍令事項指揮軍隊。

ET快訊
快訊／脫困畫面曝光！軍聞社女新聞官急喊：好痛
總長夫人得知先生遇難　蔡英文曝她第一反應
快訊／蔡英文：降半旗三天　悼念黑鷹殉職軍官
黑鷹生還者畫面曝光！中將次長曹進平疾呼「只剩我可以走」
埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果：要大規模移除2千隻
黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黑鷹搜救全紀錄！直升機全毀成廢鐵　特搜隊5小時抵現場…生還者：機艙還有人

黑鷹墜毀！參謀總長遺體由搜救隊員揹帶下山　還有3死者受困機艙

快訊／37秒脫困畫面曝！英勇女新聞官夾困殘破機體：好痛　LINE回傳墜機地點

黑鷹失事參謀總長殉職　柯文哲心情沉重取消彰化競選行程

總長沈一鳴夫人得知先生遇難　蔡英文曝她第一反應

賴清德新竹參拜4宮廟　祈求「黑鷹」搶救順利

評／澎湖立委選情冷淡　各陣營「佛系」戰術下的翻盤之戰

快訊／蔡英文宣布　國防軍事單位降半旗3天哀悼黑鷹殉職將官

黑鷹墜毀釀重大傷亡　韓國瑜取消今、明競選行程

「主宰自己的命運」黑鷹罹難韓正宏最後貼文曝　弟兄慟哭哀悼：任務結束了

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

黑鷹搜救全紀錄！直升機全毀成廢鐵　特搜隊5小時抵現場…生還者：機艙還有人

黑鷹墜毀！參謀總長遺體由搜救隊員揹帶下山　還有3死者受困機艙

快訊／37秒脫困畫面曝！英勇女新聞官夾困殘破機體：好痛　LINE回傳墜機地點

黑鷹失事參謀總長殉職　柯文哲心情沉重取消彰化競選行程

總長沈一鳴夫人得知先生遇難　蔡英文曝她第一反應

賴清德新竹參拜4宮廟　祈求「黑鷹」搶救順利

評／澎湖立委選情冷淡　各陣營「佛系」戰術下的翻盤之戰

快訊／蔡英文宣布　國防軍事單位降半旗3天哀悼黑鷹殉職將官

黑鷹墜毀釀重大傷亡　韓國瑜取消今、明競選行程

「主宰自己的命運」黑鷹罹難韓正宏最後貼文曝　弟兄慟哭哀悼：任務結束了

跨年夜喝了朋友的酒…少女瞬間消失5hrs記憶　渣男變裝繼續撿屍

被罵「百人斬」…正妹直播主怒告！統神哥哥「國動」遭判拘30天

冬季青年奧運中華代表團授旗　參賽人數創新高

黑鷹墜毀／老鳥正駕駛曾受訪：救人第一、生命無價　升上中校7個月罹難

休賽期過了一半　旅美台將還有3人沒找到新東家

黑鷹搜救全紀錄！直升機全毀成廢鐵　特搜隊5小時抵現場…生還者：機艙還有人

調查黑鷹墜落意外　北檢派1主任1檢察官3法醫趕赴宜蘭

貼心柴堅持陪夜歸姐姐等車！爸吐槽：專門喜歡漂亮女生

【美國大選】林中斌／華倫民調崩盤　川普連任勢旺

黑鷹墜毀！參謀總長遺體由搜救隊員揹帶下山　還有3死者受困機艙

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

即／黑鷹墜毀現場畫面曝光！殘骸中找到5人、1人受困

快訊／傳參謀總長沈一鳴獲救送三總　軍方否認消息

快訊／黑鷹直升機迫降！13高官皆在機上　參謀總長沈一鳴等3人失蹤

黑鷹迫降！軍聞社女記者勇敢發「求救訊息」

黑鷹墜落搜救畫面曝光　中將次長曹進平喊

快訊／國防部否認參謀總長沈一鳴獲救　「部分人員困在機身殘骸裡」

快訊／黑鷹迫降烏來13人完整名單：沈一鳴上將、2位中將、3位少將

沈一鳴調任參謀總長僅半年　曾赴法國受訓試飛幻象2000

韓PO夫妻合照諷：你們越黑我們越好

快訊／黑鷹直升機迫降參謀總長在機上　蔡英文第一時間掌握：全力搜救！

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡英文：降半旗3天　哀悼殉職將官

快訊／蔡英文：降半旗3天　哀悼殉職將官

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區。空軍司令上將熊厚基表示，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。

黑鷹墜毀8人罹難　韓國瑜取消今、明競選行程

黑鷹墜毀8人罹難　韓國瑜取消今、明競選行程

退役空軍曝沈一鳴「超親和過往」

退役空軍曝沈一鳴「超親和過往」

黑鷹墜毀8人罹難　蘇貞昌哀悼：全力幫助罹難者家屬度過難關

黑鷹墜毀8人罹難　蘇貞昌哀悼：全力幫助罹難者家屬度過難關

快訊／內政部全面安檢空勤總隊14架黑鷹直升機

快訊／內政部全面安檢空勤總隊14架黑鷹直升機

關鍵字：

參謀總長二級上將沈一鳴

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

即／黑鷹墜毀現場畫面曝光！殘骸中找到5人、1人受困

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面