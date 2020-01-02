「勇」於改過「成」就父親志願　林勇成父子同行善

圖、文／慈濟基金會 林佳予

台中慈濟志工林勇成過去從事肉類批發工作，921震災後他負債累累，終於聽從父親林橙樂的苦勸回到台中，過著白天上班、晚上喝酒的生活，直到母親罹癌往生，林勇成終於醒悟，把握與父親相處的時間，2020年的第一天，林勇成帶著87歲的父親林橙樂以及一家人，在台中靜思堂向大眾分享沒把握時間陪父母的懺悔。

林勇成高中畢業後離家工作，後來到雲林縣從事約4、5年的批發海產、肉類工作，過程中染上菸酒檳賭的不良習慣、四處應酬。擔心的父母一直希望林勇成回台中找個穩定的工作，但當時每天都能收現金的林勇成，始終放不下。

1999年，林勇成準備在中秋節好好賺一筆，沒想到中秋的前幾天發生921大地震，沒有人烤肉，數個貨櫃的冷凍雞肉都壞了，損失慘重，終於聽從父親建議，收掉生意、回台中工作。由於林勇成過去過著花錢比賺錢還多的生活，結束肉類批發生意後，林勇成共負債2百多萬。

回到台中的林勇成雖然回到父母身邊，但過著白天上班、晚上喝酒的工作，直到母親發現罹患肺腺癌末期，才驚覺沒有好好陪伴父母，於是辭掉工作陪母親化療，但母親依舊在2、3個月後往生，讓家裡陷入悲傷氣氛，而父親林橙樂更是傷心難過、整天茫然。

直到慈濟志工邀約林橙樂當志工，林橙樂才開始有了笑容。會認識慈濟，是因林橙樂數十年前在《慈濟月刊》上得知慈濟要在東部蓋醫院，自行匯款捐錢。太太往生後慈濟志工前來關心，才開始與慈濟志工接觸，參加慈濟活動，並且用心投入環保回收工作、捐地做環保站。

▼林橙樂因為做環保，漸漸走出太太往生的悲傷。

為了讓二兒子林勇成改掉壞習慣，林橙樂總會邀約林勇成當志工、或幫忙開車，林勇成有感於當時父親身體越來越差，也曾發生車禍，孝順的林勇成於是從幫忙開環保車，到陪伴父親培訓慈濟志工，也為了守慈濟十戒，林勇成改掉所有不良嗜好，父子倆在2007年底一起成為受證慈濟志工。林橙樂開心地說：「現在兒子不再喝酒了，都會一起做志工。」

▼林橙樂(右上)做了十多年環保，越做越歡喜。

看到父親與二弟的改變，林橙樂的大兒子林金山感觸良多。林金山說：從小跟著父母務農，父親因加入採收班常不在家，家中三個小孩多靠母親照顧，他從小就需站在板凳上用大灶煮飯。林金山回憶父母做農很辛苦，農忙時常工作到凌晨3、4點，卻一直用心栽培小孩讀書。

提到父親，林金山說過去的父親很嚴肅，早期務農時很忙、能跟他講話的機會不多，但他們也不太敢跟父親說話，父親說什麼就是指令。直到父親參加慈濟後就變得很慈祥，經常主動找他們講話。且自從父親在慈濟當志工後，變得比較開懷，常跟他們分享要多奉獻，因為人一生什麼都帶不走，看到父親每天做志工做得開心，林金山也希望自己過幾年退休後也能跟著父親做善事的腳步，將所學回饋鄉里。

對於二弟林勇成，林金山滿是感恩。林金山說自己從小到大都住在台中，大學讀東海大學，即使讀中正大學EMBA也只有假日住在嘉義一晚，但當母親生病那段期間，雖然三兄弟都輪流照顧，但身為公司主管的他有時無法抽身，很感恩二弟在那段時間經常請假、甚至辭掉工作幫忙陪伴母親。

林勇成的女兒也看到他的轉變，女兒表示，父親過去比較沒有耐心、脾氣比較差，結果進入慈濟不僅會看書，還會幫忙做家事包含洗衣服、掃地、拖地，連慈濟制服都用手洗。女兒：「爸爸以前看不慣都會唸，現在自己會動手做。」

▼林勇成(左)為了陪父親培訓為慈濟志工，改變許多不良習慣。

2020年元旦，林橙樂三個兒子與媳婦、孫女一起上台，向證嚴法師表達感恩，當林勇成當眾懺悔過去離家多年，沒有常陪伴父母左右，落淚不止，哥哥林金山、三弟、太太等也難過落淚。林勇成希望用自己的經驗，提醒子女把握陪伴父母的時間。