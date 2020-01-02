百萬人次到訪中區搶看迪士尼　台中耶誕點燈圓滿落幕

▲迪士尼為主題的台中耶誕點燈活動圓滿落幕，吸引上百萬人次到訪。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府舉辦「2019台中耶誕夢想世界」1日落幕，新聞局2日宣布開展以來，每天吸引上萬人次湧入參觀，經統計總參觀人數達103萬餘人，帶動當地商機。附近店家也說，人潮帶動業績成長2成以上；當地里長也說，活動讓中區榮景再現，希望明年續辦，再創商機。

以迪士尼為主題的「2019台中耶誕夢想世界」，去年12月6日開幕，至1月1日閉幕，展區橫跨台中火車站站前廣場一路延伸到綠川、柳川。站前廣場主題為可愛超萌的迪士尼燈飾，包括14米高的「TSUM TSUM聖誕樹」、大型薑餅屋裝置、大型熱氣球；綠川景觀段(成功路-台灣大道-中山路)有米奇、米妮、小熊維尼和他們的朋友共10座造型燈箱；柳川景觀段(台灣大道-民權路)則是6位迪士尼公主、13個造型燈飾，非常夢幻，吸引各地遊客攜家帶眷來台中欣賞耶誕燈節，創造台中眾多觀光人潮。

▲▼台中耶誕點燈活動吸引百萬人次到訪，帶動當地商機。（圖／台中市政府提供）

中區柳川里長蔡翠碧長表示，耶誕點燈展出多款迪士尼燈飾，吸引親子客與年輕人來訪，為周遭店家帶來眾多人潮，較過往同期增加好幾倍，營業收入至少成長2至3成，店家都反應「工作得很累，但是很開心」，因為已經很久沒有看到這樣的盛況，在地民眾都期盼活動能再延長。

鄰近的牛肉麵店老闆李先生也說，因為耶誕點燈活動，店裡的生意成長2成，他觀察到外來客特別多，真心稱讚市府舉辦這場點燈活動，對吸引觀光人潮極有幫助，他自己在忙歇之餘，也會去逛燈會，直誇「燈光美氣氛佳！」

趁著最後一天參觀綠川景觀段的大學生也說，她本身是台中人，中區不像西屯區百貨公司林立這樣的繁榮，自己從未見過這樣的燈會活動在中區舉辦，覺得燈飾都是精心規劃，例如小熊維尼燈座旁就是蜂蜜燈飾，符合維尼愛吃蜂蜜的意象，也稱讚市府在綠川辦燈會，讓中區變得更繁榮、更好逛。

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