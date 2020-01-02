女開車停紅燈被擦撞眼前飛過白色物體　「那是我的後照鏡殼」

▲男子騎車搶快鑽車陣，竟撞飛小客車後照鏡殼逃逸，事後還辯稱不知道。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

吳姓男子騎機車走建成路，見前方已紅燈有車輛停等，竟仍快速穿越車陣，將正在等紅燈的小客車後視鏡殼直接撞飛，接著就紅燈右轉離開，讓楊姓汽車女駕駛氣炸報警。吳男到案後堅稱不知有撞到，以為沒事，但行車紀錄器畫面會說話，警方依法開罰並吊扣他駕照，希望他別再有下次。

42歲吳姓女子2019年底開車行經南區建成路、仁德街口等紅燈時，突然聽見右方一個碰撞聲，接著一塊白色東西就直接飛過她的視線，1輛機車就從車縫中快速穿過，頭也不回地紅燈違規右轉，揚長而去。吳女仔細一看發現，那塊白色東西竟然是自己的右後照鏡殼，趕緊下車撿起來，並立刻報警，要對方負責賠償。

▲▼男子騎車鑽車俸，撞飛別人的後照鏡殼直接離開，構成肇逃。（圖／民眾提供）

第三警分局交通分隊獲報後，立刻到場了解，經調閱該車行車紀錄器畫面確認為真，依對方車牌資料，通知騎車的43歲楊姓男子到案說明。

楊男表示，他當時騎車走建成路要右轉仁德街，沒感覺到自己有撞到車，所以就直接離開，沒有報警。

但警方認為，楊男將後照鏡殼都撞飛，說不知有撞到明顯是推託之詞。楊男事發後沒報警，，依《道路交通管理處罰條例》第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，吊扣駕執1個月至3個月，肇事雖無人受傷，楊姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。

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