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慈濟「環保三十」　紮根台灣「環球落實」

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▲▼2020年，慈濟走入「環保三十年」的里程碑，三十年前，慈濟證嚴法師在臺中提到「用鼓掌的雙手做環保」，一句關鍵的談話，開始啟動慈濟推動環保守護大地的信願行。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「一句用鼓掌雙手做環保的呼喚、一生無量守護大地的願行」！

二○二○年，慈濟走入「環保三十年」的里程碑，三十年前，慈濟證嚴法師在臺中提到「用鼓掌的雙手做環保」，一句關鍵的談話，開始啟動慈濟推動環保守護大地的信願行。

近三十年的環保大願行，由點到線到面，二○一九年底，慈濟全台環保志工近九萬人、環保教育站二七九座、環保回收點八五三六處。各地環保教育站成為守護大地、一生無量的淨化大地與淨心福田，小從三歲幼兒園、大到百歲人瑞，不分男女老幼同一信念與心願的投入環保志工行列，成為勤耕環保回收福田的守護大地園丁。

▲▼2020年，慈濟走入「環保三十年」的里程碑，三十年前，慈濟證嚴法師在臺中提到「用鼓掌的雙手做環保」，一句關鍵的談話，開始啟動慈濟推動環保守護大地的信願行。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟環保走入三十年，三十年前從一句話啟動善效應與善接引，紮根台灣擴展到世界，台灣環保回收的成就，成為「共行共善」的「台灣之光」，有關循環經濟或環境保護議題，每年不分政府或私人團體單位，接待來自世界五大洲訪賓，慈濟回收園區均是指定參訪的重要指標區，台灣政府與教育單位，已將前往慈濟體驗環保回收列為「在職」與學校戶外教學環境教育的指定地點。

各地環保志工平常用心「低頭做環保」，讓福從做中得歡喜；每有訪賓與外賓參訪，不管是三歲小小環保志工到年長的百歲人瑞，因為「做中學、學中覺」，人人練就「抬頭說環保」的真心、真情、真實在分享的功力。

▲▼2020年，慈濟走入「環保三十年」的里程碑，三十年前，慈濟證嚴法師在臺中提到「用鼓掌的雙手做環保」，一句關鍵的談話，開始啟動慈濟推動環保守護大地的信願行。（圖／慈濟基金會提供）

一九九五年到二○一九年，慈濟紙類回收相當於挽救二千八百萬棵二十年生的大樹。二○一八年，慈濟環保資源回收總重量超過八萬公噸。

遍佈全球十七個國家，全球超過十萬環保志工、全球上萬個環保教育站及環保點，為愛護地球環境而無私付出，讓有限的資源，創造無限循環，提升了分類的產值，創造出資源回收軟實力與清淨大地的善效應。

▲▼2020年，慈濟走入「環保三十年」的里程碑，三十年前，慈濟證嚴法師在臺中提到「用鼓掌的雙手做環保」，一句關鍵的談話，開始啟動慈濟推動環保守護大地的信願行。（圖／慈濟基金會提供）

此外，慈濟推動環保三十年，慈濟的環保站、回收點分布全臺各社區，除了推動精緻回收、塑料再製為衣褲鞋帽毯等紡織用品，以及提升環保自覺的社會教育外，從單純的「將垃圾做分類回收」功能，發展到社區健康與照顧及關懷的據點，也扮演「日間托老」及「社區長照」功能。環保站與環保點是環保教育中心、也是社區的關懷中心。

二○一六年五月，美國《華爾街日報》刊出一篇報導，標題是「臺灣：全世界垃圾處理的高手」（Taiwan:The World's Geniuses of Garbage Disposal），盛讚臺灣資源回收率高達百分之五十五，不僅遠優於美國的百分三十五，與德國、奧地利等環保模範國相較亦不遑多讓。

二○一九年「台灣循環經濟高峰會」，聯合國環境總署來台灣參訪，慈濟回收園區成為聯合國環境總署訪賓參訪的指定參訪區之一。

▲▼2020年，慈濟走入「環保三十年」的里程碑，三十年前，慈濟證嚴法師在臺中提到「用鼓掌的雙手做環保」，一句關鍵的談話，開始啟動慈濟推動環保守護大地的信願行。（圖／慈濟基金會提供）

二○一九年十二月，第二十五屆聯合國氣候變遷綱約國大會(COP25)在西班牙馬德里舉行，慈濟基金會蔡思一師兄及黃恩婷師姊代表慈濟出席，黃恩婷用一段話表達心境：「到現在為止，大國不肯減碳，小國垃圾不斷。」大國為何不肯減碳？各國目前減碳政策僵持不下，擔心影響經濟發展。慈濟代表的「警世之語」，受到各國代表的重視與肯定。

▲▼2020年，慈濟走入「環保三十年」的里程碑，三十年前，慈濟證嚴法師在臺中提到「用鼓掌的雙手做環保」，一句關鍵的談話，開始啟動慈濟推動環保守護大地的信願行。（圖／慈濟基金會提供）

面對二○二○年，邁入慈濟環保三十年，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，慈濟人不但用行動愛地球，慈濟基金會更站上世界舞台宣說慈濟「清淨在源頭」的環保理念、「與地球共生息」的意義。
顏博文表示，期待將每一份善心願力，都能普及全球，讓世界看見台灣愛心的光芒，見證人性的美善，也期許能讓慈濟發揮更大的世界清流影響力！

▲▼2020年，慈濟走入「環保三十年」的里程碑，三十年前，慈濟證嚴法師在臺中提到「用鼓掌的雙手做環保」，一句關鍵的談話，開始啟動慈濟推動環保守護大地的信願行。（圖／慈濟基金會提供）

環境保護不只是口號，而是拯救地球的普世價值，走入慈濟環保三十年，這三十年來，用鼓掌的雙手，啟動了一個善的循環，三十年來，環保志工廣行無量義，環保理念深植人心那是一個善的循環，是守護大地的願力，更是改變環境惡化生態的導正行動力。

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