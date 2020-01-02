地鐵強抱熟睡蘿莉下車「爸爸就在旁邊」　變態男遭憤怒鄉民暴打

▲男子在車上多次騷擾少女，後來竟然直接擄人。（圖／翻攝自Twitter／@THOMAS_RE89）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵跨年前竟然發生擄人事件，一名少女搭車時與爸爸靠在一起小睡，結果坐在對面的陌生男子要下車時，突然把她整個人抱下車，嚇得她立即大叫求救，及時逃離魔掌返回車上。而犯案的男子事後雖然換了衣服，走在街上時仍被民眾發現，當場遭到一頓毒打。

這起驚魂事件上月30日凌晨2時30分發生在紐約地鐵6號列車上，影片中可看到，少女與爸爸靠在一起小睡時，坐在對面的48歲男子阿洛威(Sonny Alloway)一直盯著他們，還不時用手觸摸少女的腿、想要引起對方的注意，結果列車靠站開門時，他突然一把抱起少女想要下車，幸好對方不斷掙扎最後及時回到車上。

影片在推特上被瘋傳後，阿洛威隔日走在布朗克斯區街頭時，被民眾認出來他就是想要強搶蘿莉的變態男，立即衝上前去暴打一頓，他後來逃到附近一間熟食店避難，最後被到場員警逮捕，他遭多名民眾毒打的畫面也同樣在網路上被瘋傳。

阿洛威意外成為爆紅人物，他的兒子桑尼(Sonny Jr.)在推特上羞愧表示，「我的媽媽早就過世，如今我爸對我來說也等於死了，對於經歷這一切的年輕女士，我感到很羞愧、尷尬和沮喪。」警方表示，阿洛威被捕後已坦承犯行，案件目前正在進行調查。

►欸~妳過來一下！妳過來一下