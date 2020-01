跨年收「2020美元」超慷慨小費　單親媽感動痛哭：能改善女兒生活

▲女服務生結帳時,意外收到6萬多元小費。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州一名女服務生因為是單親媽媽,跨年前還在擔心未來生計時,竟然收到好心顧客所提供的美元2020元(約台幣6萬多元)小費,超慷慨的金額讓她收到時一度不敢相信,感謝對方讓她可以與女兒過個好年。

31歲女子弗蘭佐尼(Danielle Franzoni)上月29日在阿爾皮納(Alpena)一間小餐館工作時,發現一對常客用餐完後,在收據上留下「新年快樂」的祝福,還慷慨留下2020元小費,而對方用餐的金額僅美元23元(約台幣689元)。她表示,「我當時看到就哭了,因為像我這樣的人不會遇到這種好事」,還慌張向經理確認是否是真的,對方則向她保證可以心安理得地收下。

身為當親媽媽的弗蘭佐尼曾經無家可歸,一年前還住在遊民收容所,成功克服毒癮問題後從底特律搬到阿爾皮納,而談到好心的熟客她表示,「對方對我的故事一無所知,他們不知道我來自哪裡,也不知道我現在的處境很艱困,他們真的只是出於善意就這樣做。」

收到善款後,弗蘭佐尼難得外出去餐廳用餐,並且也留下了美元20.20元(約台幣605元)的小費,「那是我現在唯一可以回報的方式」,她希望能用剩餘的錢去考駕照,並且提供孩子們更好的生活。

Danielle Franzoni got a tip for $2,020 on a bill of just $23 — along with a note saying “Happy New Year 2020 Tip Challenge.”@JoeFryer reports. pic.twitter.com/s6Fm18SCpc